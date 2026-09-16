Educación licita el transporte escolar para seis ciudades del Alto Valle: los montos y oferentes

El ministerio de Educación de Río Negro prevé con tiempo las contrataciones del transporte escolar para seis ciudades del Alto Valle. Archivo

El ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro arrancó con el proceso de licitación para anticiparse a la contratación del transporte escolar que necesitan seis ciudades del Alto Valle con una inversión oficial de unos 3.000 millones de pesos.

El transporte para escuelas rurales, de educación técnica, secundarias, laborales y especiales abarca a las ciudades de General Roca, Cinco Saltos, Villa Regina, Catriel, Fernández Oro y Allen.

Se trata de las primeras licitaciones que realiza la Provincia para el transporte escolar del ciclo lectivo 2027, cuyas ofertas fueron abiertas la semana pasada y resta la resolución oficial respecto de las adjudicaciones.

Cinco prestadores presentaron sus ofertas para más de una ciudad y en muchos casos no se propone cubrir todos los recorridos, sino que solo se aplica la oferta para algunos trayectos.

Cómo son los presupuestos oficiales y ofertas

Roca y Cinco Saltos son las ciudades con mayor presupuesto para el transporte escolar y se debe a que Educación busca cubrir 13 recorridos en cada una de ellas, lo que comprende más de un trayecto desde distintos puntos para una misma escuela.

Cinco Saltos tiene un presupuesto oficial de 974 millones pesos con 13 renglones (rutas) y una cobertura total para unos 367 alumnos. Allí solo la empresa Carlos Galaz propuso cubrir todos los recorridos con un presupuesto de 1.102 millones de pesos. Otros tres oferentes presentaron propuestas parciales.

En General Roca también hay 13 recorridos , con un alcance de unos 637 alumnos, y un presupuesto oficial de 936 millones de pesos. Se presentaron ocho empresas y ninguna ofreció cubrir la totalidad de las rutas, las más abarcativas proponen hacer ocho recorridos y son Carlos Galaz y Víctor Monsalvez.

En Villa Regina, el ministerio de Educación busca cubrir seis renglones (recorridos) y de las siete compañías que pujan por obtener rutas solo dos ofrecieron hacer todos los trayectos: Carlos Galaz y Christian Aragón, con 670 millones de pesos y 627 millones de pesos, respectivamente. El presupuesto oficial es similar a la segunda propuesta.

En Allen se presentaron dos empresas transportistas para hacer el único recorrido que se licita con un presupuesto oficial de casi 73 millones de pesos; y en el caso de Catriel, también con un solo renglón y un presupuesto oficial de 60 millones de pesos, se propusieron tres transportistas, una de ellas con una oferta un 13% más baja que los recursos oficiales.

En fernández se postularon cuatro empresas y solo una propuso curbir los cuatro recorridos que salieron a licitación. Se trata de Grupo Transpatagonia SAS que ofertó 307 millones de pesos, unos 4 millones más que el presupuesto oficial.