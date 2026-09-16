ASÍ LO VEO / El CEO de Renault pide cuidar la producción local e impulsar precios competitivos
"Hay que cuidar la industria local. Entiendo que un mercado abierto tiene ventajas, pero tener nuestra propia manufactura en Argentina es algo que no tenemos que perder", Fabrice Cambolive, CEO global de Renault.
Durante la presentación de la camioneta Niagara, el CEO global de Renault, Fabrice Cambolive, pidió resguardar la manufactura nacional ante la rápida apertura del mercado: «La apertura nos pone aún más presiones para buscar productividad. Sin un trabajo conjunto entre empleados, Estado y sindicatos, no seremos capaces de tener la competitividad necesaria».
Sobre la estrategia técnica y de precios, el ejecutivo descartó los híbridos enchufables y argumentó: «Buscamos híbridos autorrecargables, los más eficientes y accesibles en precio». Finalmente, anticipó sobre el segmento mediano: «¿Es posible volver a tener una pickup? Sí, siempre está en estudio».
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