ASÍ LO VEO / El CEO de Renault pide cuidar la producción local e impulsar precios competitivos

Durante la presentación de la camioneta Niagara, el CEO global de Renault, Fabrice Cambolive, pidió resguardar la manufactura nacional ante la rápida apertura del mercado: «La apertura nos pone aún más presiones para buscar productividad. Sin un trabajo conjunto entre empleados, Estado y sindicatos, no seremos capaces de tener la competitividad necesaria».

Sobre la estrategia técnica y de precios, el ejecutivo descartó los híbridos enchufables y argumentó: «Buscamos híbridos autorrecargables, los más eficientes y accesibles en precio». Finalmente, anticipó sobre el segmento mediano: «¿Es posible volver a tener una pickup? Sí, siempre está en estudio».