Chubut: las esquirlas de la Convención Radical pican cerca y la unidad se aleja

La definición de la Convención del Radicalismo de Chubut del fin de semana pasado lejos está de calmar las aguas. Este martes, el Radicalismo Federal que perdió en la votación por la conducción del partido, anunció que competirá en las próximas elecciones “por fuera o por dentro del partido”. En paralelo, el intendente de Rawson, Damián Biss, convertido en las últimas semanas como el enemigo número uno del oficialismo dejó en claro que “no fue una elección limpia. Hubo intervención directa del gobierno llamando a convencionales para tener injerencia en su voto. Además, se vio a todo el gabinete provincial interviniendo en forma directa en la votación”.

Este sábado pasado, la convención del partido consagró al intendente de Trelew Gerardo Merino como nuevo presidente. Se impuso por 40 votos a 25 al sector “rebelde del interior” que proponía la presidencia para Sergio Guajardo, presidente del comité de la localidad cordillerana de El Maitén.

Fue Guajardo el que habló sobre el futuro de la línea interna: “la idea es primero competir dentro de la UCR y, si no hay lugar, analizar una alternativa por fuera”, al tiempo que remarcó que el objetivo inmediato es “consolidar el espacio con vistas al próximo proceso electoral”. Y dijo que “la continuidad de UCR Federal no está ligada a una candidatura en particular, sino al proyecto político que impulsa el espacio. La definición de los candidatos llegará en una etapa posterior, una vez consolidada la estrategia electoral rumbo a 2027”.

Merino es el principal aliado del gobernador Ignacio Torres y en sus primeras declaraciones tras ser consagrado presidente dijo que “trabajaremos para fortalecer la alianza de “Despierta Chubut” con vistas a los próximos comicios. Torres participó del festejo en un hotel de Esquel cuando terminó la reunión partidaria.

Por su parte Biss, principal aliado de la dirigencia del interior, aseguró ante los periodistas “que hubo llamados y ofrecimientos a convencionales para favorecer a Gerardo Merino”. Y agregó que “hay dos visiones, dos miradas diferentes” respecto del rol que debe tener la UCR dentro de la coalición que gobierna la provincia. El grupo opositor no se opone a continuar la alianza con el gobierno, pero pidió “una mayor participación de la UCR en las decisiones y no ser vagón de cola”.

El jefe comunal de Rawson fue particularmente contundente al referirse al papel que tuvo el oficialismo provincial durante la interna. “Había mucho movimiento de funcionarios, de mucha gente trabajando para la candidatura de Gerardo Merino”, afirmó. Y cuando lo consultaron si hubo presiones para modificar la voluntad de algunos convencionales, Biss respondió: “Claramente, sí”.

“Algunos delegados se comunicaron con dirigentes del sector de Guajardo para advertir que habían sido contactados por integrantes del Gobierno provincial. Había delegados que nos llamaban y nos decían que lamentablemente lo había llamado un ministro, lo había llamado algún funcionario provincial o algún legislador y le había ofrecido facilitar alguna gestión individual o particular”, aseguró.

Biss evitó identificar a los funcionarios o precisar cuáles fueron las gestiones que, según esos testimonios, se habrían ofrecido. Sin embargo, sostuvo que el escenario interno fue cambiando a medida que se acercaba la fecha de la Convención. “Una semana antes del plenario el escenario era uno y con el correr de los días y acercándose el día de la elección terminó siendo otro”.

El escenario aparece complicado con vistas al futuro aún cuando en política nunca está dicha la última palabra. La alianza del radicalismo con el gobierno tendrá su primer examen el próximo 13 de diciembre cuando se realicen las elecciones en la localidad de Gaiman para completar el mandato del fallecido exintendente Darío James. Después se espera que Torres haga saber la fecha de las elecciones provinciales. Ya anticipó que las adelantará respecto a las nacionales. Si bien Merino representa a la mayoría del radicalismo provincial, el otro sector está dispuesto a dar batalla. Habrá que ver hasta dónde llega.