CAP plantea que el puerto de San Vicente puede ser una alternativa para la producción de Neuquén

La expansión de Vaca Muerta no solo genera una discusión sobre cuánto puede producir Neuquén, sino también sobre cómo sacar esa producción hacia los mercados internacionales.

En ese escenario, durante el encuentro binacional entre Neuquén y la Región del Biobío, Chile, el CEO del Grupo CAP, Nicolás Burr, puso sobre la mesa una alternativa: aprovechar la infraestructura portuaria de San Vicente como una eventual vía de salida de la producción neuquina hacia el Pacífico.

El planteo adquiere relevancia por el crecimiento que atraviesan las exportaciones de la provincia.

Entre enero y julio, Neuquén registró ventas externas por US$5.209 millones, de los cuales US$5.122 millones correspondieron a combustibles y energía, más del 98% del total. El salto está directamente relacionado con la expansión de la producción de Vaca Muerta.

Más petróleo y gas ¿por dónde evacuarlo?

La cuestión, entonces, no pasa solamente por producir más petróleo y gas, sino por contar con más capacidad y alternativas para evacuarlos. De hecho, desde el propio gobierno neuquino se viene señalando que la infraestructura es uno de los factores centrales para consolidar el perfil exportador de Vaca Muerta.

En ese contexto, Burr planteó que San Vicente tiene una ventaja geográfica que, a su entender, todavía no está siendo aprovechada.

“Desde Neuquén hacia acá la distancia es casi la mitad de la que hay hacia los puertos de Río Negro o Bahía Blanca. Es momento de preguntarnos por qué no estamos aprovechando esta oportunidad”, sostuvo el ejecutivo.

Una alternativa para una producción que busca nuevos mercados

La propuesta de CAP se apoya en una infraestructura que ya existe en los terrenos de la exsiderúrgica Huachipato, en Talcahuano. Burr destacó 35 kilómetros de vías ferroviarias internas, dos sitios de atraque con calados de hasta 11 metros y más de 120 hectáreas de respaldo logístico, según publicó el diario Concepción.

El predio también cuenta con espacios para contenedores y graneles líquidos y sólidos. Según el empresario, el distrito logístico-portuario ya se encuentra operativo y este año espera movilizar cerca de un millón de toneladas, con capacidad para duplicar ese volumen.

Para Vaca Muerta, el interés de esta infraestructura está en la posibilidad de sumar una alternativa al sistema portuario argentino, particularmente frente al crecimiento esperado de los volúmenes de petróleo y gas que Neuquén buscará colocar en el exterior.

La provincia ya está ampliando su capacidad de evacuación hacia la costa atlántica. El oleoducto VMOS, que conectará la Cuenca Neuquina con Punta Colorada, en Río Negro, permitirá incrementar sustancialmente la capacidad de exportación de petróleo a partir de su puesta en funcionamiento.

La alternativa chilena, por lo tanto, no aparece como un reemplazo de esa infraestructura, sino como otra posibilidad dentro de una estrategia de diversificación de las salidas de Vaca Muerta.

El problema está en el corredor

El principal planteo de Burr no estuvo relacionado con la disponibilidad física del puerto, sino con las condiciones necesarias para conectar efectivamente esa infraestructura con Neuquén.

Durante el encuentro binacional se analizaron cuellos de botella normativos y logísticos, además de la consolidación del paso Pichachén, las conexiones energéticas y el desarrollo de un corredor bioceánico.

El CEO de CAP reclamó acelerar las condiciones que permitan utilizar el corredor y mencionó entre ellas las conexiones terrestres con Argentina y la Vía Interportuaria.

Su planteo fue que la discusión debe pasar de los diagnósticos y las reuniones a una agenda concreta de inversiones y decisiones.

Ahí aparece uno de los puntos centrales para Neuquén: la ventaja de distancia pierde valor si el cruce fronterizo, los permisos, las regulaciones y la infraestructura terrestre no permiten que una carga llegue de manera competitiva al puerto.

La discusión adquiere una dimensión mayor a medida que Vaca Muerta aumenta su producción. En abril, desde el Ministerio de Energía de Neuquén se señaló que la provincia ya produce alrededor del 70% del petróleo y del gas de la Argentina y que uno de los desafíos centrales es justamente la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento exportador.

Por eso, la propuesta de CAP no se limita a una cuestión portuaria. Lo que está en discusión es si Neuquén podrá contar con suficientes corredores de salida para acompañar la escala que está tomando Vaca Muerta.

Del puerto a la frontera

La infraestructura disponible en San Vicente constituye, según CAP, uno de los activos que podrían aprovecharse dentro de una integración más profunda entre Neuquén y Biobío. Pero para que esa posibilidad se transforme en una alternativa comercial efectiva, todavía deben resolverse las conexiones y los aspectos regulatorios que atraviesan el corredor.

Burr resumió el desafío en la necesidad de coordinación entre el sector público y el privado para destrabar las inversiones necesarias.

Para Neuquén, la discusión llega en un momento en que el peso de Vaca Muerta en las exportaciones provinciales es cada vez mayor. La producción ya encontró mercados; el próximo desafío es garantizar que tenga suficientes caminos para llegar a ellos.

En ese escenario, San Vicente aparece como una opción todavía por desarrollar, sustentada en una infraestructura existente y en una distancia que CAP considera competitiva.

El interrogante es si esa ventaja geográfica podrá superar las trabas logísticas, regulatorias y fronterizas que hoy mantienen al corredor como una posibilidad y no todavía como una ruta consolidada para las exportaciones de Vaca Muerta.