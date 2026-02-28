Necrológicas de hoy, sábado 28 de febrero de 2026
Las necrológicas del día de hoy, sábado 28 de febrero, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
FERNANDEZ, ALICIA EDITH
Falleció el 26/02/2026Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén SA, participan del fallecimiento de la madre de nuestro compañero Hernan Rosales, acompañándolo a el y a sus familiares en este difícil momento.
Ortiz, Estelinda
La Comunidad de la Escuela N 198 acompaña en este gran dolor a nuestra querida compañera Mirtha Zapata y a su familia por el fallecimiento de su madre. «Aquellos que florecen en nuestro corazón no pueden ser olvidados.»
