Necrológicas de hoy, sábado 28 de febrero de 2026

Falleció el 26/02/2026Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén SA, participan del fallecimiento de la madre de nuestro compañero Hernan Rosales, acompañándolo a el y a sus familiares en este difícil momento.

Ortiz, Estelinda

La Comunidad de la Escuela N 198 acompaña en este gran dolor a nuestra querida compañera Mirtha Zapata y a su familia por el fallecimiento de su madre. «Aquellos que florecen en nuestro corazón no pueden ser olvidados.»