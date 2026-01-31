Necrológicas de hoy, sábado 31 de enero de 2026
Las necrológicas del día de hoy, sábado 31 de enero, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Ing. Patuel, Ricardo Ramón
Este mes se cumple el primer año de su partida. Fue mi primer amigo y lo recuerdo con mucho afecto. Ruego una oración en su memoria.
Tronelli, Roberto
Con profundo dolor te despedimos, y acompañamos a tus hijos Piero, Anna, Pablo e Ivanna, en este momento de dolor.Tu hermano Ruben, tu cuñada Mirta y tus sobrinos Ale, Estefi, Romi, Osqui y Nico, te recordarán con mucho amor.
