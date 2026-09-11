Monitoreo ambiental en Vaca Muerta: referentes internacionales analizarán el desafío del metano y su impacto en la competitividad

En Neuquén, especialistas nacionales e internacionales participarán el 15 y 16 de septiembre del encuentro «Vaca Muerta Metano Near Zero», donde se abordarán los desafíos de medición, regulación y reducción de las emisiones de metano en la industria de petróleo y gas. El evento reunirá a representantes de organismos internacionales, universidades, organizaciones climáticas, empresas operadoras y proveedores de tecnología.

Durante dos jornadas, el evento buscará vincular la experiencia productiva de Vaca Muerta con los avances internacionales en materia de regulación, monitoreo y tecnologías para detectar, localizar y cuantificar emisiones. La agenda incluirá desde herramientas de detección satelital y elaboración de reportes hasta identificación de fugas y medidas concretas de mitigación.

El encuentro es organizado por el gobierno de Neuquén, a través del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales y la Subsecretaría de Cambio Climático.

La primera jornada se realizará el 15 de septiembre en el Centro de Convenciones Domuyo. Allí, las empresas operadoras presentarán experiencias de descarbonización implementadas en Vaca Muerta y analizarán las tecnologías, medidas y aprendizajes incorporados a sus procesos productivos.

El 16 de septiembre, las actividades continuarán en el Polo Tecnológico con una agenda de capacitación técnica destinada a reguladores, equipos públicos, profesionales de la industria y especialistas ambientales. El cierre estará enfocado en los desafíos de implementar regulaciones que permitan transformar los objetivos climáticos en obligaciones de reporte, mecanismos de control y acciones de mitigación verificables.

El encuentro agotó los cupos disponibles a solo dos semanas de su lanzamiento. La participación es gratuita y la inscripción continúa habilitada exclusivamente para integrar la lista de espera, a la que se puede acceder de manera online mediante este enlace.

Quiénes son los especialistas que expondrán durante las jornadas

Entre las participaciones confirmadas se encuentra Carlos de Regules Ruíz-Funes, asesor sénior de la Coalición por el Clima y el Aire Limpio (CCAC) y referente de la red internacional que articula el trabajo de reguladores de países productores e importadores de hidrocarburos.

También participará Erin Tullos, profesora de práctica de The University of Texas at Austin, con cerca de veinte años de experiencia en la industria, la academia y la política internacional, y una trayectoria especializada en detección, medición y mitigación de metano.

Desde Clean Air Task Force llegarán James Turitto, director de Metano de Petróleo y Gas, y Felipe Cardoso Saldaña, analista de políticas públicas para América Latina. Ambos trabajan junto con gobiernos, empresas y organizaciones en el desarrollo de regulaciones y estrategias para reducir las emisiones del sector energético.

El encuentro contará además con la participación de Florencia Carreras, gerente regional para América Latina y el Caribe del Observatorio Internacional de Emisiones de Metano (IMEO) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), y de Anabella Ruíz, coordinadora del Observatorio de Emisiones de Metano de Latinoamérica y el Caribe de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde).

Estas miradas se complementarán con la participación de empresas operadoras de Vaca Muerta, organismos de acreditación y verificación, consultoras especializadas, proveedores tecnológicos y equipos técnicos del Gobierno provincial.