De Bariloche a los escenarios del Alto Valle: «La peligrosa», fotografías de una amistad

Julieta y Clara son dos amigas se reencuentran para hacer una última sesión de fotos juntas. Cada gesto, cada intento de imagen, revela algo de lo incapturable, de lo indecible, de lo inevitable. Hablamos de “La peligrosa”, una obra de teatro.

Julieta y Clara son Virginia Salamida y Cecilia Planas, dos actrices que también son amigas y que buscaban una directora que las dirigiera en una obra que no tenían, pero que querían protagonizar, ellas, dos amigas que también son actrices. La directora en cuestión resultó ser Aravinda Juárez y la obra, “La peligrosa”.



Estrenada en octubre del año pasado en Bariloche, la dramaturgia de “La peligrosa” es el resultado de un trabajo colaborativo entre las actrices y la directora, quienes trabajaron en la creación del texto durante dos años hasta llegar al estreno.



Producida por la compañía barilochense Brújula Teatro, “La peligrosa” llega este fin de semana al Alto Valle para una serie de funciones, este viernes, a las 21, en Deriva Teatro (Sarmiento 841, Neuquén); el sábado, a las 21, en Club de Arte El Biombo (Rodhe 1454 , Roca); y el domingo, a las 20, en Espacio Pueblarte (Chile 855, Cipolletti).



“A mí me convocan Virginia Salamida y Cecilia Planas para que escriba una obra para ellas y las dirija”, cuenta Aravinda. “Ellas empezaron a traerme como imágenes y cosas que les interesaban estéticamente y con ee material empecé a escribir”.



Con todo ese material que las actrices le proveían a la dramaturga comenzaron a a trabajar no solo el texto, sino también escénicamente. “Empecé a proponerles ejercicios escénicos en los que ellas improvisaban con esas imágenes que tenían y de ahí íbamos sacando y tirando como de algunos hilos imágenes que nos convocaban, que nos gustaban, pero, más que las imágenes que hacíamos y sobre las que trabajábamos, me llamó mucho más la atención el vínculo que se iba armando entre ellas por fuera del área escénica. Así que fue como una escritura oblicua porque fue tomando más de las condiciones externas que del ensayo en sí, y eso me fue interesando mucho más”.



Como Virginia Salamida, además de actriz es también fotógrafa y realizadora audiovisual, muchos de los ensayos sucedieron en su estudio estudio fotográfico. Allí, tuvieron a mano elementos fotografía que usaron para los dispositivos escénicos, pero que no eran parte, al menos en principio, de la obra. Hasta que lo fueron.



“Empezamos a probar una hipótesis en la que las mismas actrices fuesen cambiando el espacio escénico, manipulando luces, y así fue decantando en este dispositivo escénico que es un estudio fotográfico”, explica Aravinda.

La temática apareció como consecuencia de esto. “Mientras se armaba todo este dispositivo escénico, ellas, que además de actrices son amigas, iba apareciendo mucho de esto, del terreno de la amistad. El texto fue tomando mucho de ese vínculo, y es un ensayo, la obra es un ensayo sobre la amistad, sobre el acompañamiento”.



Una de las protagonistas de esta historia está atravesando un momento muy especial y particular, complejo, y lo que ocurre es un reencuentro entre estas dos amigas que no se ven hace mucho tiempo y que sucede en el estudio fotográfico de una de ellas, donde se proponen hacer esta sesión de fotos juntas, como una forma también de dejar un legado acerca del proceso que han vivido juntas a lo largo de los años.



La obra tiene la particularidad que que son las las porpias actrices qiuenes van a ir probando, articulando y configurando diferentes imágenes fotográficas. Cada fotografía tiene su iluminación, su dispositivo que ellas van configurando en escena “El público va viendo cómo cada nueva fotografía se va armando en vivo. Y al final hay sorpresas. La obra tiene muchas sorpresas, entre ellas, por qué se llama La peligrosa”.

«La peligrosa»: ficha técnica

Actuación: Virginia Salamida y Cecilia Planas

Dramaturgia: Aravinda Juárez

Dirección: Aravinda Juárez y Kevin Orellanes

Vestuarista: M. Carla Romero

Falda Tornasol: Lili D’urzo

Asesoramiento Lumínico: Michay Fernández, Verónica Lanza

Producción Fotográfica: Kevin Orellanes

Funciones de la gira:

Neuquén Viernes — 21 h Deriva Teatro — Sarmiento 841 Anticipadas: 2944 917934 / 2995 127497

Roca Sábado — 21 h Club de Arte El Biombo — Rodhe 1454 Anticipadas: 2984 693820

Cipolletti Domingo — 20 h Espacio Pueblarte — Chile 855 Anticipadas: 2996 375113