Plan 2030: la estrategia de Hitachi Energy para impulsar infraestructura eléctrica y las redes inteligentes

Hitachi Energy advirtió la necesidad de ampliar y digitalizar las redes para acompañar la electrificación en distintos sectores. Foto: gentileza.

La infraestructura eléctrica y las redes inteligentes cumplen un rol estratégico al acompañar la transformación del sector productivo en Argentina, donde el récord histórico de demanda energética y el crecimiento de las fuentes renovables exigen una mayor capacidad de electrificación, digitalización y resiliencia.

Así lo afirmó Hitachi Energy, que advirtió en un comunicado la necesidad de ampliar y digitalizar las redes para acompañar la electrificación de sectores como la industria, la minería, el petróleo y gas y los centros de datos.

En el marco del mes de la Industria, la compañía indicó que impulsa la proyección de su Plan 2030, enfocado en fortalecer, ampliar y evolucionar la red bajo un modelo sustentable. De esta manera, busca abordar los desafíos del trilema energético, promoviendo la seguridad del suministro, la integración de energías renovables y una mayor eficiencia y competitividad para la industria.

Según datos aportados por CAMMESA, la potencia máxima registrada en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) alcanzó los 30.257 MW, lo que representa un nuevo récord histórico. En paralelo, la generación renovable creció un 16,6% hasta cubrir cerca del 19% de la demanda total del país, cifra que se eleva al 38,6% de la oferta si se suma la generación hidráulica de gran escala.

Sectores clave para la economía argentina como la manufactura, la minería, el petróleo y gas, los centros de datos y el transporte, requieren con urgencia redes más robustas, flexibles y digitalizadas, capaces de integrar energía limpia sin comprometer la continuidad del suministro. En este contexto, la infraestructura eléctrica se convierte en el factor crítico para la eficiencia y el crecimiento industrial.

Alejandro Smaha, Gerente General de Hitachi Energy, señaló que «la infraestructura eléctrica y las redes inteligentes se han convertido en un factor determinante para la competitividad industrial en Argentina».

«En un contexto donde las empresas necesitan mayor eficiencia, confiabilidad y sostenibilidad, contar con una red moderna permite integrar energías renovables, optimizar el consumo energético y reducir interrupciones que afectan la productividad», añadió.

Alejandro Smaha, Gerente General de Hitachi Energy. Foto: gentileza.

En qué consiste el Plan 2030 de Hitachi Energy

El Plan 2030 de Hitachi Energy es una estrategia global que apunta a transformar la infraestructura energética a través de tres pilares de acción interconectados. En primer lugar, la firma trabaja para fortalecer la base operativa existente y optimizar los sistemas de protección, automatización y control para evitar interrupciones en las líneas de producción y garantizar un suministro continuo a las plantas.

En segundo lugar, el plan busca ampliar la capacidad instalada a través de inversiones masivas en tecnología de alta tensión y equipamiento crítico. Este despliegue escala la producción de infraestructura energética para permitir que las industrias adopten un consumo electrificado directo y reduzcan de manera efectiva su huella de carbono.

Por último, el pilar orientado a evolucionar la digitalización y la inteligencia de datos en tiempo real para monitorear activos, anticipar necesidades de mantenimiento y gestionar flujos energéticos cada vez más variables y complejos. Esta evolución responde de manera directa a un escenario donde el crecimiento de las energías renovables y la electrificación de nuevos consumos exigen redes capaces de integrar recursos distribuidos sin comprometer la estabilidad del sistema.

El Plan 2030 de Hitachi Energy apunta a transformar la infraestructura energética a través de tres pilares de acción interconectados. Foto: gentileza.

Con este panorama, la empresa advirtió que el verdadero desafío para el sector productivo no consiste únicamente en disponer de mayor volumen de energía, sino en contar con la infraestructura inteligente necesaria para utilizarla con la máxima eficiencia y sostener el crecimiento industrial.

Se estima que, hacia 2050, el sistema energético global deberá cuadruplicar su capacidad instalada de generación eléctrica, triplicar la transferencia de energía y alcanzar una matriz con cerca del 80% de suministro libre de combustibles fósiles. Por este motivo, el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica y la digitalización de las redes serán fundamentales para garantizar una transición energética segura, sostenible y asequible.

Hitachi Energy cuenta con presencia en más de 140 países y la fuerza de más de 56.000 colaboradores a nivel global. En Argentina, aseguró reafirmar su compromiso con el desarrollo del país, considerando que transformar el sistema eléctrico es la clave para encender el motor del progreso, la competitividad y la sostenibilidad que liderarán el futuro productivo de la región.