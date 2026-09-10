Negro Muerto: la obra eléctrica de USD 8.4 millones que busca poner 13.000 hectáreas en producción

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció una obra de infraestructura eléctrica que apunta a acompañar el desarrollo productivo de Negro Muerto y permitir la incorporación de 13.000 hectáreas a la producción.

El proyecto El Solito–Negro Muerto demandará una inversión superior a los USD 8.4 millones.

La iniciativa contempla la construcción de más de 32 kilómetros de tendido eléctrico, con una traza que incluirá el cruce del río Negro y la instalación de siete subestaciones transformadoras. La infraestructura permitirá ampliar la disponibilidad energética en una zona considerada estratégica para el crecimiento de la actividad agropecuaria.

«Es infraestructura para incorporar tecnología, mejorar la competitividad y generar nuevas oportunidades para el trabajo y la producción», destacó Weretilneck al anunciar el proyecto.

Una obra para ampliar la frontera productiva

La obra busca generar las condiciones necesarias para que nuevas superficies puedan incorporarse al esquema productivo de Negro Muerto. El acceso a energía eléctrica permitirá avanzar en la incorporación de tecnología y mejorar las condiciones de trabajo en los establecimientos rurales.

El proyecto ya había sido presentado por la Provincia en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Río Negro, con financiamiento internacional. En aquella instancia se detalló que la primera etapa de la infraestructura permitiría acompañar el desarrollo productivo de unas 13.000 hectáreas.

La red tendrá una extensión total de 32,2 kilómetros de línea de media tensión en 33 kV. También contempla un cruce aéreo sobre el río Negro en doble terna y la extensión de la red hacia los establecimientos productivos de la zona.

Además, se prevé la instalación de siete subestaciones transformadoras de 1.600 kVA cada una, con una potencia instalada total de 11.200 kVA.

Más energía para el desarrollo rural

La inversión estimada para la ejecución de la obra asciende a USD 8.4 millones, e incluye el tendido eléctrico, el cruce del río, la infraestructura rural complementaria, los centros de transformación y las tareas de mensura.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la obra forma parte de una estrategia para ampliar la frontera agrícola y fortalecer la competitividad de las actividades productivas.

«Río Negro tiene recursos, tierras y capacidad para crecer. Nuestra tarea es generar las condiciones para que ese potencial se transforme en producción y empleo», sostuvo Weretilneck.

El gobernador remarcó además que la Provincia continuará planificando inversiones en infraestructura para acompañar el crecimiento productivo de distintas regiones. «Sabemos que falta, y por eso planificamos e invertimos con un rumbo claro», afirmó.

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