Santa Cruz supervisa el plan de abandono de 1.160 pozos de las ex áreas de YPF

El Gobierno de Santa Cruz avanza con el seguimiento del plan de abandono de 1.160 pozos ubicados en distintas áreas de la Cuenca del Golfo San Jorge que anteriormente eran operadas por YPF. El programa contempla una ejecución de cinco años y ya fue aprobado por la Provincia.

El avance de las tareas fue analizado por autoridades del Ministerio de Energía y Minería junto con representantes y técnicos de Clear Servicios, empresa encargada de ejecutar las intervenciones.

El encuentro estuvo encabezado por el secretario de Estado de Hidrocarburos, Juan Carlos Morales, y contó con la participación de funcionarios de las áreas de Explotación, Permisos y Concesiones y Recursos Hídricos.

Cómo se ejecutará el programa en las ex áreas de YPF

Durante la reunión, Clear Servicios informó sobre el inicio de las tareas previstas para el conjunto de pozos alcanzados por el programa. El cronograma establece un plan de cinco años para completar los trabajos, de acuerdo con el plan aprobado por el Gobierno provincial.

Las intervenciones deberán ajustarse a los procedimientos establecidos por la Resolución 05/96 de la Secretaría de Energía de la Nación, que fija los criterios técnicos para el abandono temporario o definitivo de pozos, además de establecer su categorización y niveles de prioridad.

A su vez, el programa incorpora las prácticas y recomendaciones técnicas elaboradas por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) para este tipo de operaciones.

Desde el Ministerio de Energía y Minería señalaron que el seguimiento se realizará de manera articulada entre las secretarías de Estado de Hidrocarburos, Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero, y Recursos Hídricos.

El objetivo de la medida es controlar el cumplimiento de los procedimientos técnicos y las condiciones de seguridad previstas para el abandono de los pozos, con especial atención sobre la protección de los recursos hídricos y la prevención de impactos ambientales.

El proceso se enmarca en la transferencia de distintas áreas que dejaron de ser operadas por YPF y que quedaron bajo responsabilidad de nuevas empresas continuadoras. En ese contexto, la Provincia busca garantizar que las obligaciones vinculadas al abandono de los pozos sean cumplidas conforme a la normativa vigente y al plan aprobado.