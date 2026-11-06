Necrológicas de hoy, viernes 6 de noviembre de 2026

CAFULCURA MANQUILLAN, ELSA Falleció en Neuquén el día 03 de Noviembre a la edad de 85 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos fueron inhumados a las 11:00hs. En el Cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

JARA, HILDA Falleció en Neuquén el día 03 de Noviembre a la edad de 82 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos fueron inhumados a las 17:00hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

CUROTTO, MARIA ANGELA TERESA Falleció en Neuquén el día 03 de Noviembre a la edad de 88 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos fueron inhumados a las 13:00hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF