Necrológicas de hoy, viernes 6 de noviembre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, viernes 6 de noviembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
CAFULCURA MANQUILLAN, ELSA
Falleció en Neuquén el día 03 de Noviembre a la edad de 85 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos fueron inhumados a las 11:00hs. En el Cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.
JARA, HILDA
Falleció en Neuquén el día 03 de Noviembre a la edad de 82 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos fueron inhumados a las 17:00hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
CUROTTO, MARIA ANGELA TERESA
Falleció en Neuquén el día 03 de Noviembre a la edad de 88 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos fueron inhumados a las 13:00hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
ARANDA, LUIS EDUARDO
Falleció en Cipolletti el día 05 de Noviembre a la edad de 74 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos fueron inhumados a las 16:00hs. En el Cementerio Jardin del Recuerdo. SERVICIO SOCIAL CALF
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