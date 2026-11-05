Por qué el riesgo país saltó a 927 puntos antes del feriado bancario: las dudas del mercado y el pedido del Gobierno

La incertidumbre política le sigue ganando a las proyecciones económicas y el mercado financiero sufrió este jueves una fuerte caída en acciones y bonos que disparó el riesgo país por encima de los 900 puntos.

Fue un mal cierre de semana que inicia un período de cinco días sin operaciones bancarias ni financieras por una serie de feriados.

El nuevo retroceso combinó factores externos y locales que profundizan el temor de los inversores sobre la continuidad de un proceso político que ratifique el rumbo económico.

En tanto, en el Gobierno nacional repiten que no habrá ningún cambio en la médula del programa e insisten en que las variables macroeconómicas están alineadas y no necesitan correcciones, lo que incluye el tipo de cambio.

Así lo expresaron el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, en sendas apariciones públicas que ocurrieron en paralelo a una jornada muy negativa en la plaza financiera.

El mal clima externo se materializó en una rueda en rojo para Wall Street, donde a 24 horas del triunfo demócrata los inversores cambiaron el humor. El Nasdaq retrocedió 6% y el Dow Jones, más de 3%. El temor que comenzó a prevalecer es que avanzarán proyectos para regular el crecimiento de la infraestructura vinculada a la inteligencia artificial y al desarrollo de data centers. Esto supone menores inversiones y un menor ritmo de crecimiento.

Con este clima adverso, los ADRs de papeles argentinos que cotizan en Wall Street fueron muy castigados. Entre ellos sobresalió la caída de Mercado Libre que fue superior al 12%.

Aunque tiene su dinámica propia, la bolsa argentina quedó inmersa en esta atmósfera y también fue atravesada por la ola vendedora. Así, el MERVAL retrocedió más de 5%, con la particularidad de que una de las empresas que más sufrió fue YPF con una baja superior al 8%. Con este resultado, el índice bursátil acumula un retroceso de 9% en el mes y de 21% en el año.

En lo que respecta al mercado de bonos, el golpe fue de similar magnitud, con papeles que retrocedieron más de 3%. Esto hizo escalar el riesgo país a los 927 puntos básicos.

Pero las dudas sobre el esquema financiero de la Argentina no sólo están en los “papers” y supuestos de los inversores financieros.

Desde la economía real, la misma AmCham (la influyente asociación de empresarios estadounidenses que opera en el país) dejó planteado el desafío del nuevo escenario en un documento que título: «El nuevo Congreso de Estados Unidos y su impacto en la agenda económica con Argentina».

La entidad consideró que «el nuevo equilibrio de poder en Washington puede impactar en los cuatro ejes que hoy estructuran la relación bilateral: el comercio preferencial y las inversiones en minerales críticos que establece el ARTI, la cooperación en seguridad marítima en el Atlántico Sur y el respaldo financiero de Estados Unidos, que incluye su apoyo ante el FMI y el antecedente del swap de 2025”.

A su vez, advirtió que «Estados Unidos mantendría una exigencia firme para que la Argentina acelere sus reformas en propiedad intelectual, normativa laboral y eliminación de barreras aduaneras, como condición para sostener los beneficios acordados».

Inflación estancada

Otro punto de discrepancia entre el mercado y el Gobierno es el ritmo de desinflación. Según reveló el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central para unos 40 consultores la inflación se mantendrá entre 1,6% y 1,7%, al menos hasta abril de 2027. Incluso ven un repunte hasta 1,8% en diciembre. A un año, la inflación estimada es de 21,9%, 0,71 puntos por encima de la medición anterior.

Con esta proyección estiman que la tasa de interés se moverá en un rango de entre 23 y 24%.

Respecto del dólar oficial lo calculan en 1.590 pesos para fin de 2026 con una proyección a octubre de 2027 en 1.984 pesos.

Pago al FMI

Este jueves se realizó un pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) por 877 millones de dólares, que fueron afrontados con los fondos que el Tesoro tenía en su cuenta en el Banco Central y una compra adicional de divisas a la misma entidad.

La intervención del Banco Central en el mercado de cambios dejó un saldo comprador de 42 millones de dólares y las reservas brutas cayeron a 49.642 millones de dólares.

En tanto, la cotización del dólar oficial cerró sin cambios en $ 1.520 para la compra y $ 1.570 para la venta. A su vez, el mayorista retrocedió a $ 1.536 y $ 1.545 para ambas puntas.

“Paciencia”

Mientras sucedían estos movimientos, funcionarios del área económica ofrecieron charlas donde ratificaron que las variables económicas del país son sólidas y consideraron que la “incertidumbre política” es el principal factor de la inestabilidad en esta coyuntura.

Incluso, el viceministro José Luis Daza, se animó a pedir “paciencia” porque recién se están sembrando las condiciones para un desarrollo que, a su juicio, será muy importante.

Daza abonó la idea de que el proceso de inversión está ralentizado por las dudas de los agentes económicos sobre el futuro político del país, pero al mismo tiempo enumeró una serie de proyecciones que sugieren un crecimiento sostenido por muchos años.

Por su parte, el vicepresidente del Banco Central Vladimir Werning también se sumó a la idea de que la economía no arranca por el temor general a un nuevo cambio de régimen.

«Lo que más nos importa es generar mecanismos de transmisión monetaria para que fluya el crédito interno. Frente a los riesgos negativos, muchas empresas se quedan esperando, pero hay un riesgo que es el concepto más básico de la economía y es el costo de oportunidad”, lanzó en ABECEB.

Sin bancos

Debido a que este viernes es el día del Bancario y a la serie de feriados por la visita del Papa León XIV, la actividad en los bancos recién se retomará en forma plena el próximo miércoles 11 de noviembre. Tampoco habrá actividad en los mercados bursátiles y de cambios. Todo quedará restringido a la operación a través de cajeros automáticos.