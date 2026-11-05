CALF bonificará el cargo por la deuda con Cammesa y bajará el costo de las facturas

La Cooperativa CALF anunció que bonificará durante seis meses el cargo que incluye en las facturas de electricidad para financiar el acuerdo de regularización de su deuda con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). La decisión beneficiará a más de 90.000 hogares de Neuquén capital y se suma a la eliminación de la tasa municipal destinada al Complejo Ambiental Neuquén (CAN).

La medida fue dispuesta por el presidente de la cooperativa, Marcelo Severini, y el Consejo de Administración. Según informó CALF, la institución absorberá con recursos propios el importe que hasta ahora trasladaba a los usuarios por ese concepto, cuyo valor es variable porque depende de la tasa de interés que aplica Cammesa.

El anuncio se conoció después de que la Municipalidad de Neuquén confirmara que dejará de cobrar la denominada tasa CAN a partir del 1 de diciembre de 2026. De esta manera, los usuarios residenciales tendrán dos modificaciones en los conceptos que integran sus facturas eléctricas: uno dejará de cobrarse por decisión municipal y el otro será bonificado temporalmente por la cooperativa.

Una cuota que se cobra desde 2024

El cargo por el acuerdo con Cammesa se incorporó a las facturas eléctricas a partir de la Ordenanza 14.645, aprobada por el Concejo Deliberante el 30 de noviembre de 2023. La normativa autorizó a CALF a trasladar a los usuarios el pago de la deuda que la cooperativa mantenía con la mayorista eléctrica por atrasos en sus obligaciones.

El convenio entre CALF y Cammesa se firmó en septiembre de 2023 y estableció un plan de regularización de 96 cuotas, con un período de gracia de 180 días y un interés equivalente al 50% de la tasa de mercado. La deuda tenía como origen los atrasos en el reconocimiento de mayores costos que, según explicó la cooperativa, no pudieron trasladarse a las tarifas.

Los usuarios comenzaron a recibir el cargo en las facturas de los primeros meses de 2024 y el cobro se implementó desde marzo de ese año, con importes diferenciados según la categoría de consumo y actualizaciones semestrales. En julio de 2024, por ejemplo, una revisión de los intereses redujo de $2.899 a $858,25 el importe correspondiente a los usuarios residenciales.

La bonificación anunciada ahora implica que CALF dejará de trasladar temporalmente ese costo a los usuarios residenciales y lo afrontará con recursos propios, según el comunicado de la Cooperativa.

El fin de la tasa CAN también reducirá la factura

La decisión de CALF coincide con el cese de la contribución municipal destinada a financiar el traslado y la construcción del nuevo Complejo Ambiental Neuquén. La tasa CAN comenzó a cobrarse en 2024 y se incorporó a las facturas eléctricas de los usuarios con medidor, mientras que al resto de los contribuyentes se les liquidaba a través de los tributos municipales.

La Municipalidad confirmó que el tributo dejará de cobrarse desde el 1 de diciembre de 2026, luego de reunir los fondos previstos para avanzar con el nuevo sistema ambiental. El cargo había llegado a $12.851 en las facturas residenciales, después de las actualizaciones trimestrales.

CALF había anticipado que la eliminación de la tasa CAN representaría una reducción de entre el 5% y el 15% en el importe total de las facturas, según el consumo y los conceptos incluidos en cada liquidación. Ahora, con la bonificación del cargo por Cammesa durante seis meses, los usuarios residenciales tendrán un alivio adicional.

La cooperativa también informó que próximamente pondrá en marcha un plan de pago para los usuarios que mantienen deudas, con una reducción de la tasa de interés.

La coincidencia de las dos decisiones modificará la composición de las facturas eléctricas de Neuquén capital: desde diciembre desaparecerá el cargo municipal destinado al Complejo Ambiental y, durante seis meses, CALF absorberá el importe correspondiente a la cuota de regularización de su deuda con Cammesa.