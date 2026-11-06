Moody’s destacó el perfil crediticio de Cipolletti: «Es un salto de calidad en la transparencia para que las inversiones nos vean», dijo Buteler

El municipio de Cipolletti sometió sus finanzas a una revisión externa de la calificadora de riesgo Moody’s, la cual le asignó la categoría de emisor en moneda local de BBB.ar con perspectiva estable, lo que significa que no se esperan cambios significativos en el perfil crediticio del emisor en el corto y mediano plazo.



La consultora destacó “el perfil crediticio de la Municipalidad de Cipolletti tiene en consideración sus consistentes márgenes operativos positivos a través del tiempo y sus bajos niveles de endeudamiento en comparación con otras jurisdicciones subnacionales”.

El intendente Rodrigo Buteler señaló que el propio Gobierno municipal contrató a la calificadora y que el diagnóstico representa “un salto de calidad en la transparencia para que las empresas y las inversiones nos vean”.

Cipolletti es un «municipio sano», afirmó Buteler



“Esto pone muy arriba de la mesa que es un municipio sano, pero sano auditado por un organismo externo de renombre”, dijo el jefe comunal sobre la calificadora de riesgo, que es una de las principales a nivel mundial.



Moody’s destacó que -a diferencia de otros gobiernos municipales- el municipio de Cipolletti exhibió “una evolución favorable de sus métricas fiscales hacia el cierre de 2025 respecto de ejercicios anteriores”.



“Este aspecto se vincula, en parte, con la cercanía del municipio a la zona de Vaca Muerta en Neuquén, cuya expansión ha favorecido a determinadas actividades económicas a las que Cipolletti está expuesto.

Además, dicha evolución también responde a esfuerzos por parte de la municipalidad que fortalecieron los mecanismos de recaudación y racionalizaron la evolución del gasto, entre otras medidas de eficiencia administrativa”, señaló la calificadora de riesgo.

Superávits operativos y financieros



La municipalidad cipoleña consolidó un cambio estructural en sus cuentas públicas al registrar un superávit financiero del 23% de los ingresos totales al cierre de 2025 -equivalente a unos $ 13.960 millones-, lo que marca un salto cuantitativo frente al leve 0,9% ($ 48 millones) reportado en 2022. Esta mejora sostenida comenzó a gestarse con fuerza en 2024, impulsada tanto por el fortalecimiento de los mecanismos de recaudación local como por el dinamismo económico derivado de la cercanía con Vaca Muerta.



La tendencia expansiva de la solvencia comunal se sostiene durante el ejercicio corriente, ya que al segundo trimestre de 2026 (2T-2026) el resultado financiero superavitario escaló al 30,2%, acumulando $ 12.869 millones. Este desempeño global se complementa con niveles de endeudamiento sumamente bajos —que representan apenas el 1,3% de los ingresos operativos anualizados al primer semestre de 2026—, lo que dota a la administración local de una sólida posición de liquidez y autonomía financiera frente al promedio de los gobiernos subnacionales.



Entre los números que se evaluaron del municipio rionegrino, se señaló que gracias al incremento de los ingresos propios y la contención relativa de los gastos, el resultado operativo experimentó una mejora sustancial, pasando de apenas $214 millones en 2022 a un superávit operativo de $ 17.913 millones en 2025, y de $17.289 millones en el acumulado de los primeros dos trimestres de 2026.

La composición de los ingresos del municipio



Los ingresos de origen propio mostraron un papel preponderante en la estructura fiscal al escalar desde los $ 1.552 millones en 2022 hasta los $ 25.500 millones al finalizar 2025. Un dato clave de este proceso fue el comportamiento de la recaudación local durante el último año, período en el cual los ingresos no tributarios -que agrupan multas y derechos- alcanzaron los $ 13.175 millones y superaron ligeramente a los recursos tributarios tradicionales, que sumaron $ 12.325 millones.



Los ingresos no tributarios (que incluyen conceptos como multas y derechos) experimentaron una expansión significativa, alcanzando el 52% de los ingresos propios en 2025 (por encima del 37% al 45% de los años previos), constituyendo un factor clave en el crecimiento de la recaudación local.



El gasto en personal concentra la mayor proporción de las erogaciones corrientes, situándose en $ 24.703 millones en 2025 (representando en torno al 52,9% del gasto total).



Los gastos de capital (inversión real y obras) se incrementaron notablemente hacia 2025 alcanzando los $ 6.849 millones (y registrando $ 5.100 millones ya en el 2T-2026).