De estilo francés y con amplios salones: así es la Nunciatura Apostólica donde se hospedará el Papa en Argentina

La Nunciatura Apostólica es la representación diplomática de la Santa Sede en el país.

El papa León XIV se alojará en el Palacio Fernández Anchorena, sede de la Nunciatura Apostólica en Argentina, durante su visita al país prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La residencia está ubicada sobre la avenida Alvear al 1600, en el barrio porteño de Recoleta, y será el punto de partida hacia las distintas actividades de su agenda.

El recorrido del pontífice incluirá encuentros y actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, además de reuniones de carácter pastoral y social. Mientras avanzan los preparativos, el histórico palacio vuelve a ocupar la atención por su arquitectura y por la función diplomática que cumple desde hace más de siete décadas.

Qué función cumple la Nunciatura Apostólica en Argentina

La Nunciatura Apostólica es la representación diplomática de la Santa Sede en el país. Su funcionamiento es similar al de una embajada: el nuncio representa al Vaticano ante las autoridades nacionales y actúa como enlace entre la Santa Sede y la Iglesia local.

Actualmente, el cargo de nuncio apostólico en Argentina está a cargo de monseñor Michael Wallace Banach.

La sede funciona en el Palacio Fernández Anchorena, una residencia construida a comienzos del siglo XX por encargo de Juan Antonio Fernández y Rosa Irene de Anchorena. El proyecto fue realizado por el arquitecto francés Édouard Le Monnier, con una marcada influencia de la arquitectura francesa.

Su fachada, los detalles ornamentales y los amplios ambientes interiores son algunos de los rasgos que distinguen al edificio, característico de las grandes residencias porteñas de aquella época.

La historia del Palacio Fernández Anchorena

La historia del inmueble también está vinculada con la vida política argentina. Durante la década de 1920, el entonces presidente Marcelo Torcuato de Alvear y su esposa, Regina Pacini, alquilaron la propiedad para utilizarla como residencia presidencial.

Tiempo después, el palacio pasó a manos de Adelia Harilaos de Olmos, una benefactora argentina vinculada a la Iglesia católica. Fue ella quien decidió donar el edificio a la Santa Sede para que funcionara allí la Nunciatura Apostólica.

Tras su fallecimiento, en 1949, comenzó el proceso para instalar la representación diplomática del Vaticano en la propiedad. La Nunciatura quedó establecida en el palacio en 1952.

Por su importancia histórica y arquitectónica, el inmueble fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2002.

Entre sus espacios destacados se encuentran la cúpula, la loggia de acceso y el vestíbulo, sectores que forman parte de una residencia que combina su valor patrimonial con su actual función diplomática.

Durante su estadía en Argentina, León XIV tendrá allí su residencia y desde ese edificio se trasladará a las distintas actividades previstas en el país.