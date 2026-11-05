Buscan a una mujer de 83 años en Neuquén: desapareció tras ser vista en una clínica

La Policía de Neuquén busca a Stella Ida Gentilini, una mujer de 83 años cuyo paradero se desconoce desde el jueves 5 de noviembre. Fue vista por última vez alrededor de las 11 en la Clínica de Imágenes, ubicada en Santa Fe 273, en la ciudad de Neuquén.

Según los datos difundidos en el pedido de ubicación y paradero, Stella es de nacionalidad argentina, mide aproximadamente 1,50 metros, tiene contextura física delgada, tez blanca, ojos marrones y cabello largo y gris.

Al momento de ausentarse vestía una campera con rombos amarillos y rojos y llevaba una cartera roja. La causa cuenta con intervención de la Fiscalía de Homicidios y trabaja la Comisaría 19°.

Cómo aportar información

Quienes tengan datos que puedan ayudar a localizar a Stella Ida Gentilini pueden comunicarse con la Comisaría 19° al teléfono (299) 442-4046 o acercarse a la dependencia policial más cercana.