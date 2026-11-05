Le unifican penas a un condenado en Bariloche y deberá cumplir seis años y medio de prisión

Un joven que carga con una condena por un robo agravado sumado a un hecho de evasión y otra de mayor gravedad por portación de arma de guerra quedó obligado a cumplir una pena unificada de seis años y seis meses de prisión.

Se trata de Ramón Oses Garay, cuyo nombre alcanzó notoriedad en marzo pasado cuando lo acusaron de protagonizar una persecución y ataque a balazos en plena avenida de los Pioneros en el que resultó herido un chico de 13 años que salía de la escuela La Semilla. Ese hecho todavía no llegó a juicio.

Según dijo entonces la fiscalía, cuando ocurrió la balacera Oses cumplía prisión domiciliaria con tobillera electrónica, pero la había violentado y se encontraba prófugo de la Justicia, hasta que fue detenido una semana después.

Este miércoles un tribunal integrado por los jueces Martín Arroyo, Marcos Burgos y Raúl Campana escuchó a la fiscalía y la defensa en una audiencia de unificación de penas.

Como en otros casos similares, la fiscalía propuso aplicar la “suma aritmética” de las dos condenas vigentes contra Osés, una de dos años y seis meses por robo en poblado y en banda en grado de tentativa agregado a un hecho de evasión, que data de junio de 2023, y la segunda, de cuatro años de prisión, que le fue impuesta en mayo pasado al cabo de un juicio abreviado en el que reconoció la autoría en los delitos de portación de arma de guerra y encubrimiento, derivados de una imputación que se originó en 2024.

El abogado defensor del joven, Manuel Mansilla, pugnó por obtener una pena menor y propuso al tribunal que deseche la suma aritmética y evalúe una pena “compositiva”, en atención a las finalidades de resociacilización previstas por la ley y las obligaciones familiares del condenado, que fue padre hace corto tiempo.

Prevaleció el planteo de fiscalía

Luego de deliberar los jueces determinaron por unanimidad que la pena unificada surgiera de sumar las dos, como solicitó la fiscalía, y Osés deberá cumplir seis años y medio de prisión.

Con el método “compositivo” podría haber accedido a una rebaja de un año o de dieciocho meses. El defensor dijo que esa hubiera sido la solución más razonable por el estado de las cárceles y por “el incumplimiento de la ley y de los tratados internacionales” en relación con el tratamiento que deben recibir los presos.

Según explicó uno de los magistrados, pesó en la decisión la secuencia de los hechos delictivos en los que incurrió el condenado, y recordó que la pena condicional impuesta en primer término no lo había disuadido de cometer nuevos delitos.

Al margen de esos juicios anteriores, en la causa iniciada por los graves hechos ocurridos en la puerta de la escuela La Semilla a Osés Garay le formularon cargos por tentativa de homicidio y la investigación tiene un vencimiento de plazos fijada para fines de noviembre.