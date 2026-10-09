Necrológicas de hoy, viernes 9 de octubre de 2026

Weretilneck, Osvaldo El Directorio y el personal de Banco Patagonia SA participan con profundo pesar el fallecimiento del padre del Sr. Gobernador de la provincia de Rio Negro, y acompañan a su familia en este doloroso momento.

Weretilneck, Osvaldo Los miembros del Directorio de Camuzzi Gas del Sur S.A. lamentan su partida y acompañan a Alberto Weretilneck en este doloroso momento.

Weretilneck, Osvaldo La Cooperativa de Electricidad Bariloche Ltda. expresa su profundo pesar por su fallecimiento. Acompañamos con afecto y respeto a su hijo, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y a toda su familia y seres queridos en este doloroso momento.Elevamos una oración por su eterno descanso y hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias.

WERETILNECK, OSVALDO El Intendente de la Municipalidad de Coronel Belisle, Diego Armando Agüero y su equipo de gobierno, acompañan en estos momentos al Sr. Gobernador de la Provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck y a su familia, ante la irreparable pérdida de su padre. Dios brinde consuelo y mucha paz.

Weretilneck, Osvaldo Falleció el 8 de octubre de 2026. El Intendente Municipal de Pomona, su equipo de gobierno y el personal de la comuna participan con profundo pesar el fallecimiento del padre del Gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck. Acompañan al mandatario provincial y a su familia en este momento de dolor, elevando una oración por el eterno descanso de su alma y por una pronta resignación.

WERETILNECK, OSVALDO El intendente de San Carlos de Bariloche, Walter Cortés, en nombre de la Municipalidad y de los vecinos de la ciudad, participa con pesar su fallecimiento y acompaña al gobernador Alberto Weretilneck, a su familia y seres queridos en este momento de profundo dolor, haciendo llegar sus más sinceras condolencias.

Weretilneck, Osvaldo Pablo Bizzotto acompaña al gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck y a su familia en este triste momento.

Weretilneck, Osvaldo Editorial Río Negro S.A. acompaña al Sr. Gobernador de la provincia de Río Negro Alberto Weretilneck y a su familia, ante la irreparable pérdida de su padre.

WERETILNECK, OSVALDO El comité ejecutivo de Pan American Energy lamenta con gran pesar su fallecimiento y acompaña al Sr. gobernador de la provincia de Río Negro Alberto Weretilneck y a su familia en este triste momento y ruega una oración en su memoria.

Weretilneck, Osvaldo El directorio de SOUTHERN Energy expresa su profundo pesar por su fallecimiento y acompaña al Sr. gobernador de la provincia de Río Negro Alberto Weretilneck y a su familia en este momento de dolor, elevando una oración por su eterno descanso.

WERETILNECK, OSVALDO Luis Di Giácomo, Miriam y familia, participan el fallecimiento del padre del Sr. Gobernador de la prov. de Río Negro, Alberto Weretilneck, acompañando a él y familia en este momendo de dolor.

Weretilneck, Osvaldo Phoenix Global Resources acompaña al gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, en este triste momento con motivo del fallecimiento de su padre y hace extensivas sus sinceras condolencias a su familia y allegados

weretilneck, osvaldo Los y las integrantes del Gabinete Provincial y de todo el equipo de Gobierno de Río Negro expresan su profundo pesar por el fallecimiento de Osvaldo Weretilneck, padre del Gobernador Alberto Weretilneck.En este momento de profundo dolor, acompañamos con especial afecto a Alberto, a su mamá Hilda, a sus hermanos Mónica y Marcelo, a sus hijos Luciana, Agustín y Santiago, y a su compañera de vida, Andrea.A todos ellos, nuestro más cálido abrazo, con el cariño y la cercanía de quienes los acompañamos en este difícil momento.

Weretilneck, Osvaldo El directorio y personal de TanGo Energy SA y de Go Services participan con profundo pesar el fallecimiento del padre delGobernador de la Provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck. Acompañamos a su familia, seres queridos y allegados en este doloroso momento.

Weretilneck, Osvaldo Falleció en la ciudad de Cipolletti a los 89 años.Manuel Arévalo, Secretario General, y la Comisión Directiva del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas de Neuquén, Río Negro y La Pampa, participan con gran pesar el deceso del padre del Sr. Gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck. Acompañamos a él y a sus familiares en este momento de dolor y elevamos una oración por el eterno descanso de su alma.

Weretilneck, Osvaldo La Municipalidad de Mainqué participa su fallecimiento acaecido el dia 08 de Octubre a los 89 años de edad. Acompaña al Sr Gobernador Alberto Weretilneck y familia, en tan doloroso momento, pidiendo al Altisimo resignacion.

Weretilneck, Osvaldo El presidente del Concejo Municipal de Bariloche, Gerardo del Río, expresa sus más sinceras condolencias por el fallecimiento de Osvaldo Weretilneck, padre del gobernador de la Provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck.En este momento de profundo dolor, hace llegar sus respetos y acompañamiento a toda su familia, allegados y seres queridos, deseándoles fortaleza y serenidad para atravesar tan dolorosa pérdida.

Weretilneck, Osvaldo Shell Argentina acompaña al gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, en este triste momento con motivo del fallecimiento de su padre, Osvaldo Weretilneck, y hace extensivas sus sinceras condolencias a su familia y allegados.

WERETILNECK, OSVALDO Falleció en Cipolletti el día 08/10/2026 a los 89 años. Sus familiares y amigos participan su fallecimiento y comunican que sus restos serán cremados dia y horario a confirmar. Empresa Don Bosco Servicio

WERETILNECK, OSVALDO Daniel Felici, Gastón Malbos, Nicolás Fernández Arroyo y el equipo de la vicepresidencia corporativa de Relaciones Institucionales de Pan American Energy, lamentan con pesar su partida y acompañan con gran afecto al gobernador Alberto Weretilneck, a Andrea Confini y a toda su familia en este momento de dolor, rogando una oración por su eterno descanso.

Weretilneck, Osvaldo El Directorio y el personal de la empresa estatal Transcomahue S.A. participan con profundo pesar el fallecimiento del padre del Sr. Gobernador de la Provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck. Acompañan en este doloroso momento a Hilda, Mónica, Marcelo, Andrea y demás familiares, haciendo llegar sus más sentidas condolencias y expresando su solidaridad ante tan irreparable pérdida.

Weretilneck, Osvaldo Rodolfo Freyre lamenta profundamente su fallecimiento y hace llegar sus más sinceras condolencias al señor gobernador de la provincia de Río Negro Alberto Weretilneck y a su familia, acompañándolos en este difícil momento y rogando una oración en su memoria.

Weretilneck, Osvaldo El personal de Camuzzi Gas del Sur S.A. acompaña al Sr. Gobernador ante la triste partida de su padre, rogando una oración en su nombre.

WERETILNECK, OSVALDO El Ente Mixto de Promoción Turística de San Carlos de Bariloche, a través de su Directorio y personal, expresa su profundo pesar por el fallecimiento del Sr. Osvaldo Weretilneck, padre del Gobernador de la Provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck.Acompañamos al Sr. Gobernador y a toda su familia en este doloroso momento, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias.

weretilneck, Osvaldo La Municipalidad de Campo Grande participa el fallecimiento del Sr. padre del Gobernador de nuestra provincia, Alberto Weretilneck. Ante tan dolorosa e irreparable pérdida, las autoridades municipales y trabajadores hacen llegar sus más sinceras condolencias a toda la familia, adhiriéndose al duelo que enluta a la provincia de Río Negro.

Weretilneck, Osvaldo El Poder Judicial de la Provincia de Río Negro participa con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Osvaldo Weretilneck, padre del Sr. Gobernador de la Provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck.Acompaña al Sr. Gobernador y a su familia en este doloroso momento, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias.