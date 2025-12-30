Neuquén activa guardias por Año Nuevo: así funcionarán EPAS, EPEN, Salud, Vialidad y otros sectores administrativos

El Gobierno provincial de Neuquén confirmó días de asueto administrativo por las fiestas de fin de año. La medida afecta el normal funcionamiento de los sectores de la administración pública, pero se establecieron guardias para garantizar la continuidad de los servicios que se consideran esenciales.

Según lo previsto, las fechas de asueto designadas son el 31 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026. La medida alcanza al personal de la administración central y organismos descentralizados.

Cómo funcionarán EPAS, EPEN, Salud, Vialidad y otros sectores administrativos

El Gobierno provincial mediante un comunicado oficial, informó que la administración pública funcionará de la siguiente manera: