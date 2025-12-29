Así funcionarán los servicios en Neuquén por Año Nuevo: los nuevos horarios por el feriado

Ya termina el 2025 y se aproxima el festejo de Año Nuevo este miércoles. En este contexto, la Municipalidad de Neuquén informó cómo funcionarán los servicios públicos en la ciudad durante el 31 de diciembre y el 1 de enero.

El cronograma prevé modificaciones en los horarios habituales del transporte, el estacionamiento medido y la recolección de residuos.

Transporte público:

Miércoles 31: las unidades circularán con diagrama de horarios de día hábil . Es importante tener en cuenta que los últimos servicios saldrán desde las cabeceras a las 18:00 .

las unidades circularán con diagrama de horarios de . Es importante tener en cuenta que los . Jueves 1: el servicio funcionará con frecuencia de feriado .

el servicio funcionará con frecuencia de . Viernes 2: el servicio se normaliza.

Estacionamiento Medido (SAEM)

Miércoles 31: funcionará de manera normal hasta las 13:00 . A partir de esa hora, el estacionamiento será libre.

funcionará de manera normal . A partir de esa hora, el Jueves 1: no habrá servicio de estacionamiento medido.

Jueves 2: cronograma normal.

Recolección de residuos (Cliba)

Miércoles 31: el servicio de recolección será normal .

el servicio de recolección será . Jueves 1: sin servicio .

. Viernes 2: el servicio vuelve a la normalidad.

Centros de Transferencia

Miércoles 31: estarán abiertos de 8 a 14 .

estarán abiertos de . Jueves 1: permanecerán cerrados .

permanecerán . Viernes 2: abiertos en horario normal.

SiBici

Miércoles 31: el servicio de bicicletas eléctricas funcionará únicamente hasta las 12 del mediodía . Desde el municipio explicaron que el corte temprano y la suspensión posterior se deben a cuestiones de seguridad de las unidades.

el servicio de bicicletas eléctricas funcionará únicamente . Desde el municipio explicaron que el corte temprano y la suspensión posterior se deben a cuestiones de seguridad de las unidades. Jueves 1: sin servicio.

sin servicio. Viernes 2: se retoman las funciones habituales.

Los horarios de comercio este 31 y qué pasa el 1 de enero de 2026

Se termina el 2025 y el 31 de diciembre se retoman los festejos pero para celebrar el Año Nuevo. Debido a que las personas saldrán a hacer sus últimas compras, en Neuquén informaron cómo serán los horarios de apertura y cierre de los comercios para tener en cuenta.

Este año los festejos por las fiestas de fin de año se realizarán a mitad de semana interrumpiendo así el horario normal de los comercios, por esto desde el Centro de Empleados de Comercio del Neuquén informaron cómo será el cronograma para este 31 de diciembre, teniendo en cuenta que solo el 1 de enero es feriado.

En este sentido indicaron que los horarios de cierre de los comercios tras el acuerdo entre las partes serán: