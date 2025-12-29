Así funcionarán los servicios en Neuquén por Año Nuevo: los nuevos horarios por el feriado
La Municipalidad dio a conocer el cronograma para este miércoles 31 y jueves 1 de enero. Qué pasa con el transporte público, SAEM y recolección de residuos.
Ya termina el 2025 y se aproxima el festejo de Año Nuevo este miércoles. En este contexto, la Municipalidad de Neuquén informó cómo funcionarán los servicios públicos en la ciudad durante el 31 de diciembre y el 1 de enero.
El cronograma prevé modificaciones en los horarios habituales del transporte, el estacionamiento medido y la recolección de residuos.
Transporte público:
- Miércoles 31: las unidades circularán con diagrama de horarios de día hábil. Es importante tener en cuenta que los últimos servicios saldrán desde las cabeceras a las 18:00.
- Jueves 1: el servicio funcionará con frecuencia de feriado.
- Viernes 2: el servicio se normaliza.
Estacionamiento Medido (SAEM)
- Miércoles 31: funcionará de manera normal hasta las 13:00. A partir de esa hora, el estacionamiento será libre.
- Jueves 1: no habrá servicio de estacionamiento medido.
- Jueves 2: cronograma normal.
Recolección de residuos (Cliba)
- Miércoles 31: el servicio de recolección será normal.
- Jueves 1: sin servicio.
- Viernes 2: el servicio vuelve a la normalidad.
Centros de Transferencia
- Miércoles 31: estarán abiertos de 8 a 14.
- Jueves 1: permanecerán cerrados.
- Viernes 2: abiertos en horario normal.
SiBici
- Miércoles 31: el servicio de bicicletas eléctricas funcionará únicamente hasta las 12 del mediodía. Desde el municipio explicaron que el corte temprano y la suspensión posterior se deben a cuestiones de seguridad de las unidades.
- Jueves 1: sin servicio.
- Viernes 2: se retoman las funciones habituales.
Los horarios de comercio este 31 y qué pasa el 1 de enero de 2026
Se termina el 2025 y el 31 de diciembre se retoman los festejos pero para celebrar el Año Nuevo. Debido a que las personas saldrán a hacer sus últimas compras, en Neuquén informaron cómo serán los horarios de apertura y cierre de los comercios para tener en cuenta.
Este año los festejos por las fiestas de fin de año se realizarán a mitad de semana interrumpiendo así el horario normal de los comercios, por esto desde el Centro de Empleados de Comercio del Neuquén informaron cómo será el cronograma para este 31 de diciembre, teniendo en cuenta que solo el 1 de enero es feriado.
En este sentido indicaron que los horarios de cierre de los comercios tras el acuerdo entre las partes serán:
- Las 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐬 𝐜𝐞𝐫𝐫𝐚𝐫𝐚́𝐧 𝐚 𝐥𝐚𝐬 𝟏𝟐 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬
- En Neuquén, Plottier y Centenario: los 𝐩𝐞𝐪𝐮𝐞𝐧̃𝐨𝐬 𝐲 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐜𝐞𝐫𝐫𝐚𝐫𝐚́𝐧 𝐚 𝐥𝐚𝐬 𝟏𝟒 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬.
- En Cutral Co y Rincón de los Sauces los pequeños y medianos cerrarán a las 13 horas.
