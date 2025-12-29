Asueto por Año Nuevo: cuándo será para los estatales de Neuquén y a quiénes abarca

Con motivos de las celebraciones y para favorecer los encuentros familiares, desde la Provincia de Neuquén se confirmó que habrá asuetos administrativos para Año Nuevo. De igual modo para los trabajadores del municipio capitalino.

La medida que alcanza al personal de la administración pública provincial centralizada y entes descentralizados, fue establecida por el Decreto 1691/2025.

Asueto para estatales provinciales de Neuquén por Año Nuevo

Se indicó que tanto el 31 de diciembre de 2025 como el 2 de enero de 2026 habrá asueto.

Se destacó en el decreto que firmó el gobernador Rolando Figueroa que “las mencionadas festividades son propicias para favorecer reuniones con el objetivo del encuentro familiar, en cuyos festejos confluye el acercamiento de seres queridos que muchas veces residen en lugares distantes”. También que “tradicionalmente la comunidad decide trasladarse hacia otras localidades para compartir, junto a familiares y amigos dichos eventos, por lo que se propicia que en tal marco puedan llevarse adelante los preparativos para su festejo”.

Destaca asimismo que “cada ministerio deberá resolver expresamente qué personal esencial queda exento del alcance de la norma”, a efectos de mantener la continuidad de los servicios esenciales.

Asueto para municipales de Neuquén por Año Nuevo

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, confirmó la semana pasada que se replicará de manera similar el asueto para los trabajadores municipales, es decir será también el 31 de diciembre y el 2 de enero.

«Vamos a dar el mismo asueto que planteó la Provincia, en consonancia con el decreto del gobernador», dijo el jefe comunal durante una rueda de prensa tras una recorrida por Z1.

Los horarios de los comercios de Neuquén por Año Nuevo

Este año los festejos por las fiestas de fin de año se realizarán a mitad de semana interrumpiendo así el horario normal de los comercios, por esto desde el Centro de Empleados de Comercio del Neuquén informaron cómo será el cronograma para este 31 de diciembre, teniendo en cuenta que solo el 1 de enero es feriado.

En este sentido indicaron que los horarios de cierre de los comercios tras el acuerdo entre las partes serán: