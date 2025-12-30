Colectivos en Año Nuevo: cómo funcionará el KOKO en el Alto Valle este 31 de diciembre y 1 de enero
El servicio de transporte interurbano que conecta todas las ciudades del Alto Valle de Neuquén y Río Negro sufrirá cambios en su servicios por la última fiesta del año. Mirá los horarios a tener en cuenta.
En la previa de Año Nuevo, te contamos cómo funcionarán los colectivos KOKO, uno de los servicios esenciales que conecta todas las ciudades del Alto Valle, durante este 31 de diciembre y 1 de enero.
La empresa de transporte interurbano es la única que funciona en la región, por lo tanto es un servicio útil para quienes no tienen otra opción de movilidad y es en este sentido que anticiparon que se aplicará una reducción de horarios para que los choferes también puedan despedir el año junto a su familia.
Cómo funcionará el KOKO en Año Nuevo
Desde la empresa informaron que tanto el 31 de diciembre como el 1 de enero, no funcionará el expreso por lo cual habrá que recurrir a los servicios extras.
Colectivos el 31 de diciembre:
- El servicio común que hace el recorrido desde la terminal de Regina a la terminal de Neuquén, funcionará desde las 3.50 hasta las 19.00.
En tanto los que hacen el recorrido desde Neuquén a Villa Regina funcionarán desde las 5.15 a las 19.20; y solo habrá horarios extras hasta las 21.30 para la conexión entre Neuquén y Cipolletti.
- Servicio directo por Ruta 22:
El recorrido de Roca a Neuquén funcionará desde las 6:15 a las 18:15; a las 21.15 partirá el último cole, pero solo llegará hasta Cipolletti.
Desde Neuquén a Roca, los horarios en función serán desde las 8.15 a las 20.15
- Servicio de Roca a Cipolletti por Alem: funcionará desde las 6 a las 19.
Servicio de Cipolletti a Roca por Alem, los horarios en función serán desde las 7.25 a 20.30
Colectivos el 1 de enero de 2026:
- Servicio común:
De Regina a Neuquén: el primer cole partirá a las 4.35 y el último a las 22.30.
De Neuquén a Regina: el primer cole saldrá a las 6.40 y el último a las 23
- Servicio común por Ruta 22:
De Roca a Neuquén: el primer cole sale a las 6.15 y el último a las 18.15. La frecuencia será cada dos horas.
De Neuquén a Roca: el primer cole saldrá a las 8.15 y el último a 29.15. La frecuencia será cada dos horas
Se prevé que para el 2 de diciembre, los colectivos vuelvan a funcionar en su horario normal.
