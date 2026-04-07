Salto Ángel: cómo es el viaje a la cascada más alta del mundo en plena selva, entre tepuyes, ríos y accesos complejos

En Sudamérica hay paisajes que parecen irreales, y uno de los más impactantes es el Salto Ángel, en Venezuela. Con casi mil metros de altura, es la caída de agua ininterrumpida más alta del planeta y uno de los grandes atractivos naturales de la región.

Ubicado dentro del Parque Nacional Canaima, en el estado Bolívar, el salto alcanza los 979 metros de altura total, con una caída libre de 807 metros. El entorno es igual de imponente: selva cerrada, ríos extensos y los característicos tepuyes, formaciones rocosas milenarias que dominan el paisaje.

El lugar donde el agua cae desde casi mil metros. Foto: gentileza.

Un gigante natural en plena selva

Ubicado en el Auyantepuy, dentro del Parque Nacional Canaima, en el estado Bolívar, el Salto Ángel alcanza una altura total de 979 metros, con una caída libre de 807 metros. La medición oficial se realizó en 1949 durante una expedición financiada por la National Geographic Society.

Este parque, considerado uno de los paisajes más antiguos del planeta por sus formaciones de origen precámbrico, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994, en reconocimiento a su valor biológico, geológico y escénico.

Aunque hoy es conocido mundialmente como Salto Ángel, su nombre original en lengua pemón es Kerepakupai Vená, que significa «salto del lugar más profundo». El nombre actual rinde homenaje al aviador estadounidense Jimmie Angel, quien lo sobrevoló en 1933. Años más tarde, en 1939, el gobierno venezolano adoptó oficialmente esta denominación.

Canaima: cómo viajar desde Argentina

Llegar al Salto Ángel no es sencillo. La zona permanece aislada por la densidad de la selva y la complejidad geográfica de los tepuyes, lo que convierte cada viaje en una verdadera expedición.

Para los turistas argentinos, el viaje implica una logística particular. No hay accesos directos, por lo que el recorrido suele comenzar con un vuelo internacional desde ciudades como Buenos Aires, generalmente con escala en Panamá, hacia Caracas o Puerto Ordaz.

Desde allí, se toma una avioneta hacia Canaima, puerta de entrada al parque. El trayecto final hasta el salto combina navegación en canoas indígenas —llamadas curiaras— y caminatas por la selva.

En total, llegar puede demandar más de un día de traslados, lo que convierte la experiencia en una verdadera expedición.

Donde las nubes se tocan. Foto: gentileza.

El clima y la temporada, claves para la experiencia

El Salto Ángel puede visitarse durante todo el año, pero las condiciones cambian significativamente según la estación. Entre mayo y noviembre, durante la temporada de lluvias, el caudal de agua alcanza su máximo esplendor, ofreciendo las postales más impactantes.

En cambio, durante la estación seca —de diciembre a marzo— el nivel de los ríos desciende, lo que puede dificultar la navegación. Además, la visibilidad no siempre está garantizada: en días nublados, el salto puede permanecer oculto entre la niebla.

Cuánto cuesta vivir la experiencia

Viajar a Canaima implica una inversión importante. Los paquetes turísticos de 4 días y 3 noches parten desde los US$ 600 por persona en opciones básicas y pueden superar los US$ 1.300 en campamentos premium.

A esto se suma la excursión específica al salto, que ronda entre US$ 295 y US$ 350 adicionales. También existen opciones de sobrevuelo en helicóptero, con precios desde los US$ 500 por persona. La entrada al parque nacional tiene un costo aproximado de US$ 40.

La mayoría de los paquetes incluyen vuelos internos, alojamiento, comidas y actividades, y suelen requerir el pago total por adelantado.

Mucho más que una cascada

El Parque Nacional Canaima no se limita al Salto Ángel. Es un universo natural en sí mismo, con algunos de los tepuyes más famosos del mundo, como el Monte Roraima, el Kukenán, el Auyantepuy y el Autana.

Las cascadas son una constante en Canaima, con caídas que varían según la época del año. Foto: gentileza.

También alberga la Laguna de Canaima, numerosas cascadas como el Salto Sapo y el Salto Hacha, además de comunidades indígenas que mantienen vivas sus tradiciones.

Aventuras en contacto con la naturaleza

La experiencia en Canaima comienza con la navegación en curiara por ríos selváticos, una de las formas más tradicionales de internarse en el paisaje. Estas canoas indígenas recorren cursos como el Carrao y el Churún, permitiendo avanzar entre la selva y los imponentes tepuyes.

A esto se suman caminatas por senderos naturales que atraviesan la vegetación hasta llegar a miradores estratégicos desde donde se puede apreciar la magnitud del salto en toda su dimensión.

Otra de las propuestas más elegidas es el pernocte en hamacas frente a la cascada, una experiencia que permite descansar con el sonido constante del agua y la selva como fondo.

El recorrido también incluye momentos de relax, con baños en lagunas, pozos naturales y cascadas, algunos de ellos con la posibilidad de pasar por detrás de las cortinas de agua.

La geografía del parque se aprecia en su totalidad desde avionetas o helicópteros. Foto: gentileza.

Para quienes buscan una vista diferente, existen sobrevuelo en avioneta o helicóptero que permiten observar el salto y los tepuyes desde el aire, ofreciendo una perspectiva panorámica única.

Además, el contacto cultural es parte del viaje, con recorridos por comunidades indígenas pemón donde se pueden conocer sus tradiciones y formas de vida.

Por último, hay opciones más tranquilas como el kayak en la laguna de Canaima o excursiones hacia sitios como Pozo Azul, ideales para completar la experiencia en este entorno natural.

Consejos para los viajeros

Para quienes planean la travesía, los guías recomiendan:

Contratar operadores turísticos habilitados.

Llevar ropa de secado rápido y calzado cómodo.

Usar repelente y protector solar.

Considerar la época del año según el tipo de experiencia buscada.

Al final, más que una lista de actividades, lo que queda es la sensación de haber estado en un lugar distinto. Canaima no es un destino cómodo ni rápido, pero justamente ahí está la diferencia, obliga a bajar el ritmo y a mirar el entorno con otra atención. Y eso es, en gran parte, lo que hace que el viaje valga la pena.