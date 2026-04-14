Baja la temperatura en el Alto Valle, pero se mantiene el viento: ¿a qué hora se sentirán las ráfagas de 70 km/h?

El Alto Valle se prepara para un martes de bajón térmico, pero de mucho viento. Si bien no hay alerta, el pronóstico del tiempo anticipó que se prevé una jornada que combinará una temperatura máxima que no superará los 25°C, humedad con posibilidad de precipitaciones y viento con ráfagas de hasta 70 km/h.

El cambio climático llega con el nuevo inicio de semana donde se prevén que regresen las temperaturas otoñales que combinarán descenso térmico, lluvias y hasta nevadas en regiones cordilleranas.

Clima en el Alto Valle: el pronóstico de este 14 de abril

Según los reportes de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional, el cielo se mantendrá parcialmente despejado durante gran parte del día, aunque se espera un ligero aumento de la nubosidad hacia la tarde-noche por el ingreso de aire frío.

De acuerdo al pronóstico, este martes 14 de abril la temperatura máxima en Neuquén y Roca alcanzará los 25°C durante la tarde. Por su parte, la mínima se posicionará en los 10°C en ambas localidades, ofreciendo un inicio de jornada fresco que dará paso a una tarde templada.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN recalcó que las probabilidades durante toda la jornada se mantienen entre el 0% y el 10%, lo que brindará condiciones de mayor inestabilidad en la región.

El factor determinante del día será el viento, especialmente a partir de la media mañana donde se pronostican ráfagas que oscilarán entre los 60 y 69 km/h. El viento será constante durante todo el día, pero hacia la tarde se espera que las ráfagas vayan reduciendo la intensidad hasta ubicarse en los 50 km/h en la noche.