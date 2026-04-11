Identificaron al hombre que murió tras ser atropellado en Roca: era un ex juez y trabajador del Poder Judicial de Río Negro

El hombre que murió tras ser atropellado era un reconocido juez de Roca.

A pocas horas de conocerse la muerte trágica del hombre que fue atropellado en Roca, se supo que se trataba de un reconocido vecino de la ciudad. La víctima fatal tenía aproximadamente 70 años.

Su muerte se confirmó el viernes, a las pocas horas de haber ingresado al hospital local tras protagonizar un grave incidente en plena zona centro. Desde el nosocomio precisaron que su estado era «crítico».

Quién era el hombre que murió en Roca

La víctima fatal fue identificada como Aldo Rolando. En vida se desempeñó como juez de la Cámara de Roca y también formó parte del Poder Judicial de Río Negro, pero ya se encontraba jubilado.

Rolando tenía más de 70 años, era oriundo de Córdoba, pero desarrolló toda su carrera y vida familiar en Roca, por este motivo era un vecino reconocido de la ciudad.

Desde su entorno familiar confirmaron que sus restos serán velados este sábado 11 de abril desde las 10 a las 14 en el cementero Parque Las Fuentes de Roca.