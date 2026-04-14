Después de Atenea con el Artemis II, el PehuenSat3 de la UNCo quiere hacer historia

Tiene el tamaño de un cubo Rubik. orbitará la tierra desde Argentina. (FOTOS: Gentileza)

Desde el lanzamiento de la misión Artemis II que después de 50 años logró regresar al hombre a la órbita lunar y que sumó un nanosatélite construido por universidades públicas de Argentina, el mundo mira al espacio con otros ojos. Pero con los pies en la Tierra, existen otros proyectos de satélites “argentos” que quieren hacer punta en la exploración del espacio exterior.

Uno de ellos es el PehuenSat 3, diseñado por docentes y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue, que “está calentando motores” para salir al ruedo y transmitir información fundamental para nuevas investigaciones.

El proyecto comenzó en los laboratorios de la universidad pública y tuvo como “padre” al PehuenSat1, que orbitó desde 2007, durante 16 años, con una función educativa y de experimentación tecnológica.

Hoy, el PehuenSat3 está listo para ser lanzado, solo falta un detalle no menor: el financiamiento para ser “disparado” hacia el espacio. La fecha prevista para ese momento es el segundo semestre de este año. Se necesitan 60.000 dólares para ultimar detalles. Las gestiones para conseguir financiamiento, son muchas y no son fáciles de cerrar.

Hoy, el equipo de 25 docentes y estudiantes de ingeniería de la UNCo no para en pos lo lograr el objetivo. ¿Cómo es este nanosatélite y qué misión tendrá?

Es un picosatélite de 10 centímetros (tamaño similar a un cubo Rubik) que permitirá obtener datos sobre temperaturas, calidad del agua, aire y suelo, intensidad del tránsito y condiciones geológicas de todo el planeta. Su particularidad es que no necesitará de conexión a internet para poder transmitir en tiempo real la información recolectada.

Todo está listo . Pero… “La estructura ya la tenemos construida, estamos terminando de diseñar las plaquetas internas y lo que nos falta es financiamiento, que estamos buscando fondos externos. Nos falta dinero para comprar las celdas solares para finalizar y para poder lanzarlo. Con eso estaríamos en condiciones de terminarlo para su lanzamiento a mitad de año”, aseguró Marcelo Araoz, director del proyecto PehuenSat3.

En diálogo con DIARIO RÍO NEGRO confirmó que están gestionando “por todos lados”. “Con la Conea estamos tratando de armar un convenio. Ellos apoyaron a Atenea que voló con la misión Artemis II. Y estamos intentando armar algo con ellos. Además, estamos participando en concursos de financiación públicos y privados”, agregó.

Con la convicción de siempre de que el PehuenSat3 tiene que salir al espacio, el equipo sale a buscar también apoyo en el ámbito local.

“En lo provincial, salimos a contactarnos con Anide (Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo), el organismo de Neuquén dedicado a promover la ciencia, tecnología, innovación y economía del conocimiento. Tal vez ahí podemos encontrar un camino para un apoyo de una empresa local. También estamos tratando de convocar a las fundaciones locales como la de YPF”, dijo Araoz.

Y mientras el equipo se dedica de lleno a ultimar los detalles del PehuenSat3, hay una logística armada. Están realizando charlas, participando de cuanto evento este al alcance para mostrar el desarrollo tecnológico espacial que se está armando en la región desde una universidad pública. “En cada lugar que exista nosotros levantamos la mano. Estamos buscando encontrar el hueco que nos permita entrar al financiamiento para este proyecto. No es fácil”, reflexionó.

Se requieren 60.000 dólares para que el PehuenSat3 respire aire de espacio. Y la universidad pública siga haciendo historia. Atenea lo logró, en lista espera el PehueSat3.

No se andan con chiquitas. Si viene uno, vienen dos más

La Facultad de Ingeniería de la Universidad del Comahue no se anda con chiquitas. Lograron lanzar al espacio el PehuenSat1 EN 2007, que orbitó durante 16 años. El heredero que lo sucedería, el satélite dos no llegó por falta de financiamiento.

Ahora el equipo comandado por el profesor Marcelo Araoz pelea por mirar el espacio con el PehuenSat3. Pero van por más. Por que el infinito es eterno.

“Ya estamos trabajando y pensando en el PehuenSat4 y PehuenSat5 que irían en la misma línea del 3 pero con otro protocolo de comunicación”, adelantó Araoz.

El profesional aclaró que solo sería cuestión de modificar la manera de comunicación que tendrían esos nanosatélites para ir por más, pero la base sería la misma. En tiempos de desfinaciamiento de la ciencia, hay proyectos que van por más.

Argentina también hizo punta más allá de la atmósfera

Hay un historial destacado en lanzamientos de satélite al espacio desde argentina. El primero fue Lusat 1 (1990), desarrollado por radioaficionados de AMSAT Argentina para comunicaciones.

Seis años después, llegó Victor -1. Fue un microsatélite experimental diseñado por científicos del Centro de Investigaciones Aplicadas (ex-programa Cóndor) para la observación terrestre.

Y la lista sigue: SAC (Satélites de Aplicaciones Científicas)desarrollada por la CONAE junto a INVAP y agencias internacionales.

SAC-B con misión para astronomía solar y astrofísica. No logró operar por una falla en el cohete.

SAC-A (1998): Un pequeño satélite que sirvió para probar sistemas ópticos y de navegación.

SAC-C (2000): fue el primer satélite argentino de teleobservación operativa, brindando datos sobre agricultura, geología e hidrología durante más de 10 años.

SAC-D (2011): Una misión compleja junto a la NASA para medir la salinidad de los océanos y entender el cambio climático.

Serie ARSAT (Telecomunicaciones) Argentina se convirtió en uno de los ocho países en el mundo capaces de fabricar sus propios satélites geoestacionarios:

ARSAT-1 (2014): Primer satélite geoestacionario diseñado y fabricado en el país. Brinda servicios de televisión, internet y telefonía en Argentina y países limítrofes.

ARSAT-2 (2015): complementó al primero, extendiendo la cobertura de señales argentinas a todo el continente americano.

Serie SAOCOM (Observación por Radar)

SAOCOM 1A (2018) y 1B (2020): Satélites con radares de microondas capaces de ver a través de las nubes y de noche. Se utilizan principalmente para medir la humedad del suelo y prevenir inundaciones.

Sector Privado y Nanosatélites

Satellogic: Empresa privada argentina que lanzó los primeros nanosatélites “Capitán Beto” (2013) y “Manolito” (2013), iniciando una constelación de observación terrestre comercial con satélites como “Fresco y Batata”.

Pehuensat-1 (2007): Desarrollado por la Universidad Nacional del Comahue con fines educativos.