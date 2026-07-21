Alerta por nieve: Vialidad Nacional solicita transitar con extrema precaución en Neuquén y Río Negro

Las intensas nevadas ya afectan a distintos sectores del norte de la Patagonia y obligaron a reforzar las recomendaciones para circular por las rutas de la región. En Zapala se registra acumulación de nieve, por lo que Vialidad Nacional solicitó transitar con extrema precaución por la Ruta Nacional 40.

En algunos tramos de la Ruta Nacional 22 comenzó a registrarse la caída de agua nieve. Si bien el fenómeno no presenta una acumulación significativa, puede generar complicaciones en la transitabilidad y reducir las condiciones de seguridad.

El fenómeno se desarrolla en el marco de una alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por nevadas persistentes y de variada intensidad para este miércoles 22 de julio en distintos sectores de Neuquén. La situación se extenderá a zonas de Río Negro durante el jueves 23.

Se esperan nevadas que por momentos podrían ser fuertes, con acumulaciones de entre 20 y 50 centímetros en las zonas cordilleranas y de 10 a 30 centímetros en las zonas bajas, aunque estos valores podrían ser superados de manera puntual.

Alerta por nieve en Neuquén: las zonas afectadas

La alerta se extendió más allá de la cordillera y alcanza también sectores del centro de la provincia.

Durante la madrugada de este miércoles, la alerta se concentra en Los Lagos. Luego, desde la madrugada y hasta el mediodía, el fenómeno alcanza a:

Cordillera, zona baja y sur de Aluminé.

Cordillera y zona baja de Huiliches.

Cordillera y zona baja de Lácar.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

En este contexto, la presencia de nieve acumulada en Zapala llevó a Vialidad Nacional a solicitar máxima precaución para quienes deban transitar por la Ruta Nacional 40 y otros corredores afectados por las condiciones meteorológicas.

Qué zonas de Neuquén continuarán bajo alerta

Durante la mañana, la alerta por nieve continuará vigente en:

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Cordillera y sur de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.

Durante la tarde, el único departamento neuquino que permanecerá bajo alerta será Los Lagos.

Alerta por nieve en Río Negro para este jueves

El SMN emitió además una alerta amarilla por nevadas para este jueves 23 de julio en distintos sectores de Río Negro.

Las zonas alcanzadas durante la tarde serán:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquinco.

Ante el escenario de nevadas y acumulación de nieve en las rutas, las autoridades recomiendan consultar el estado de los caminos antes de viajar, circular a baja velocidad y respetar las indicaciones de Vialidad Nacional y de los organismos de seguridad.