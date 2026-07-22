Mapa interactivo: cómo ver el estado de las rutas en Neuquén y los pasos a Chile en tiempo real

El escenario climático que atraviesa Neuquén y varios puntos del país volvió a poner el foco en la seguridad vial. Las nevadas que se intensificaron en las últimas semanas condicionaron el tránsito en el centro, el norte y el sur neuquino, por ello desde Diario RÍO NEGRO te recordamos cómo consultar el estado de las rutas en tiempo real y los pasos a Chile.

Cómo ver el estado de las rutas en Neuquén

La Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo de Neuquén dispuso un mapa interactivo para que tanto turistas como ciudadanos revisen el estado de las rutas en tiempo real. La herramienta sirve para ver las condiciones y si es posible transitar sin correr riesgo.

El mapa interactivo cuenta con información actualizada del estado de rutas, condiciones meteorológicas, ubicación de las unidades de respuesta inmediata y puntos de asistencia desplegados en la provincia. Se puede acceder a través del siguiente link de manera gratuita: https://emergenciasyriesgos.neuquen.gov.ar/operativo-nieve/.

Mapa interactivo

Los signos en amarillo detallan el estado de rutas, las cruces indican que el estado es intransitable, los que marcan un signo de advertencia en verde señalan que está transitable con precaución, y los signos de ubicación muestran los pasos fronterizos a Chile.

Cómo ver el estado de los pasos a Chile

Por otro lado, si querés revisar cómo están los pasos fronterizos a Chile desde Neuquén, podés consultar el mapa interactivo de Viajes y Turismo de Diario RÍO NEGRO.

Pensada para llevar en el celular, esta herramienta te muestra en tiempo real la situación de los cruces internacionales. También suma datos geolocalizados e imperdibles sugerencias sobre destinos, miradores y paseos para aprovechar en el camino.

Hacé clic acá para acceder a la plataforma y empezar a planificar tu viaje.