Quién es Guillermo Toranzos Torino, el nuevo subsecretario de Jefatura de Gabinete y hombre clave para Diego Santilli
El Poder Ejecutivo formalizó mediante el Decreto 647 la llegada del economista a la Subsecretaría de Proyectos Estratégicos. Dependerá de la Vicejefatura de Gabinete y tendrá a su cargo el seguimiento de las reformas prioritarias y la agenda internacional.
El Gobierno nacional formalizó un nuevo casillero en el esquema de la Jefatura de Gabinete. A través del Decreto 647/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de ministros, Diego Santilli, se oficializó la designación del doctor Guillermo Nicanor Toranzos Torino como titular de la flamante Subsecretaría de Proyectos Estratégicos.
La incorporación se da en el marco de la reestructuración interna que encaró el oficialismo tras la salida de Manuel Adorni y el ascenso de Santilli, quien absorbió las competencias del Ministerio del Interior. En ese nuevo organigrama, Toranzos Torino responderá de forma directa a la Vicejefatura de Gabinete, conducida por Ignacio Devitt, un área que pasó a concentrar el seguimiento del programa de reformas y las relaciones de infraestructura con las provincias.
Las funciones clave del nuevo despacho: qué hará Guillermo Toranzos Torino
La nueva Subsecretaría de Proyectos Estratégicos se diseñó bajo los parámetros fijados en el Decreto 581/2026, con el objetivo central de supervisar las iniciativas prioritarias de la gestión nacional.
Entre sus responsabilidades primordiales se destacan:
- Evaluación de programas: intervenir en el estudio, seguimiento y determinación de lineamientos para acelerar proyectos prioritarios del Estado nacional.
- Inserción internacional: asesorar en el diseño de la estrategia frente a organismos multilaterales y coordinar la agenda técnica en cumbres o viajes oficiales del Jefe de Gabinete.
- Análisis de escenarios globales: identificar oportunidades de negocios y acuerdos bilaterales o regionales que potencien la competitividad del país.
Un perfil con trayectoria en agronegocios y organismos internacionales
Toranzos Torino es doctor y licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cuenta con una vasta trayectoria en economía, agronegocios y negociaciones internacionales.
Su legajo profesional combina experiencia técnica tanto en el sector público como en entidades privadas y multilaterales:
- Organismos internacionales: fue consultor para la FAO, el Banco Mundial, el BID-INTAL y se desempeñó como director ejecutivo del Common Fund for Commodities de la UNCTAD.
- Gestión pública: integró el equipo de expertos de Argentina para la solución de controversias en el Mercosur, coordinó la Subsecretaría de Comercio Exterior y dirigió la Oficina de Economía Forestal Nacional.
- Sector privado y gremial: fue jefe de economistas del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y socio director de firmas de planeamiento de negocios.
- Distinciones: en 2002 recibió el premio de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria por su labor en economía agropecuaria, y en 2018 fue galardonado por la Academia de Ciencias Empresarias por sus publicaciones sobre desarrollo sostenible.
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