Se complicó el pase de Ángel Correa a River: ¿Qué pasó?

River estaba muy cerca de cerrar la llegada de Ángel Correa pero un inconveniente inesperado complica el arribo del ex futbolista de la Selección Argentina. El Millonario y Tigres de México tenían todo acordado pero un cambio de último momento en los términos de negociación podría cambiar los planes.

Luego de dos meses de tratativas, el traspaso se realizaría por 15 millones de dólares. Sin embargo, la dirigencia del club mexicano modificó las condiciones de forma inesperada y por el momento la negociación está muy complicada.

Según lo que trascendió, solo se desprenderían del jugador por una suma cercana a los 20 millones, número que River no está dispuesto a pagar. La dirigencia comandada por Di Carlo ya había acordado el contrato con el ex San Lorenzo: firmaría su vínculo hasta 2029 con un salario similar al que percibe en México.

Correa tuvo un gran primer semestre en 2026: 27 partidos jugados, anotó ocho goles y dio nueve asistencias.

En las próximas horas habrá más novedades sobre la negociación. Su llegada podría destrabarse en gran parte por la presión interna que haga Correa, que tiene ganas volver al futbol argentino y vestir la camiseta riverplatense a sus 31 años.

De no cerrarse la llegada de Angelito, River ya tiene un plan B: se trata de Álvaro Montoro, futbolista de 19 años ex Vélez que se desempeña actualmente en Botafogo. Su fichaje sería más sencillo, ya que el juvenil fue ofrecido al Millonario para pagar las deudas que tiene el Fogao.

Además, una posible negativa en la negociación de Correa podría permitir que el club de Núñez vaya con más fuerza a buscar a Thiago Almada. El jugador que disputó el Mundial 2026 todavía no definió su futuro, ya que tiene ofertas del futbol europeo y del Flamengo.

En este mercado de pases, River ya sumó cinco refuerzos para el segundo semestre de esta temporada: los regresos de Lucas Beltrán y el colombiano Rafael Santos Borré, los uruguayos Mauro Arambarri y Giovanni González y la llegada estelar de Nicolás Otamendi.