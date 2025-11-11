Cortes parciales en la Ruta 7 por limpieza nocturna en Neuquén: los detalles de las restricciones este martes

Esta noche se realizará una nueva limpieza sobre la avenida Raúl Alfonsín, el tramo urbano de la Ruta 7, en Neuquén. El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, resaltó que estos operativos se organizan por la noche porque de esta manera no se afecta el gran flujo de vehículos que circula durante la mayor parte del día. Los detalles.

Los detalles de los trabajos sobre la Ruta 7

Las tareas comenzarán este martes a las 22 y se extenderán hasta la madrugada. El tramo afectado será el que inicia en el Jaime de Nevares, a la altura de la comisaría del Parque Industrial, y se extiende hasta el sector de Mercantiles; y se hará con el objetivo de mantener la traza vial en condiciones de higiene y seguridad.

Desde el municipio solicitaron a quienes circulen por el sector que lo hagan con precaución debido a la presencia de personal y maquinaria pesada. Haspert indicó que esta tarea de limpieza no solamente se realiza para «mantener la higiene del lugar, sino también para darle seguridad vial».

Haspert detalló: «En otros tramos se corta en una totalidad la arteria, se deriva hacia colectoras, ya sea por 14 de Octubre, Copol, Alta Barda, y en este sector no hay lugar donde derivar más que trabajar sobre carriles internos cortados, manos que vienen y manos que van entre Centenario y Neuquén, y dejar habilitado el carril de fuera para que circulen los vehículos».

Por último, el funcionario pidió precaución a quienes circulen durante la noche por este sector y remarcó: «El Cañadón de las Cabras es un lugar donde los vehículos toman muchísima velocidad. Mucha precaución para los que vayan en ese lugar, que sepan que va a haber personal municipal y equipamiento pesado sobre ruta. Es importante cuidar la seguridad de los trabajadores y de las personas que circulan en el lugar».