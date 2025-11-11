Sin control estatal sobre los aumentos, ¿cómo se ajustarán las cuotas de los colegios privados?

El Gobierno ya no se encargará controlar los aranceles de los colegios privados sin aportes estatales. La iniciativa se publicó en el Boletín Oficial y se comunicó que desde ahora, las instituciones de gestión privada podrán ajustar las cuotas y matrículas de manera autónoma, sin necesidad de comunicarlo con antelación o esperar una aprobación estatal.

¿Cómo se ajustarán las cuotas de los colegios privados?

La medida del Gobierno se impulsó con el objetivo de evitar aumentos arbitrarios y dar mayor previsibilidad a las familias. De acuerdo a esto, la autoridad estatal no fijará topes ni plazos, pero aún así los colegios privados deberán informar los nuevos valores a los organismos educativos correspondientes una vez que los establezcan.

El nuevo esquema, según lo informado, aplicará a colegios privados sin aportes estatales, un universo que representa cerca del 6% del total de establecimientos educativos del país.

Con la nueva normativa, los colegios podrán modificar sus cuotas durante el año, siempre y cuando lo hagan de manera gradual y justificada por el movimiento de sus costos.

Cabe recordar que ante de esto, las instituciones privadas estaban obligados a presentar su estructura arancelaria antes del cierre de año y comunicarla a los padres con varios meses de anticipación, situación que impulsaba ajustes por encima de la inflación esperada.

Ahora cada colegio definirá el momento y de cuánto será el ajuste según su estructura de gastos, salarios docentes, mantenimiento e insumos.