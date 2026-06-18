Paso a Chile con complicaciones: piden extremar la precaución al cruzar desde Neuquén por Pino Hachado y Cardenal Samoré

Debido a las bajas temperaturas, los pasos a Chile desde Neuquén se encuentran complicados. Vialidad Nacional compartió el parte actualizado del estado de Pino Hachado y Cardenal Samoré, y recomendó extremar las precauciones.

Cuál es el estado de Pino Hachado y Cardenal Samoré

El organismo nacional remarcó que los dos pasos fronterizos están habilitados y funcionando en su horario normal, pero ambos enfrentan condiciones adversas por cuestiones climáticas.

Sobre Pino Hachado, indicó que todo el tramo de la Ruta Nacional 242 con el límite con Chile presenta calzada con hielo en sectores, viento leve, nublado y zonas con animales sueltos. Además se advirtió por la posible caída de rocas en el kilómetro 48. Solicitan portación obligatoria de cadenas.

En cuanto al Cardenal Samoré, Vialidad detalló el tramo de la Ruta 231 con el límite con Chile está transitable con precaución para todo tipo de vehículos. Detalló que la calzada está despejada, aunque por las bajas temperaturas se prevé posible formación de hielo en cotas altas.

También se pronosticó «aguanieve/lluvia a partir del mediodía». Solicitaron mantener las distancias de frenado, evitar maniobras de sobrepasó y portación obligatoria de cadenas.