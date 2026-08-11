Por la ola polar, se activó otra alerta por nieve en la cordillera y el Alto Valle espera viento con ráfagas de 60 km/h

La Patagonia recibió otro frente polar que tuvo gran impacto en Neuquén y Río Negro. Si bien se espera una leve mejoría en los próximos días, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este martes el regreso de alertas a la cordillera que podrían complicar la jornada por intensas nevadas.

Por su parte, actualizó su pronóstico del tiempo y anticipó que el Alto Valle podría registrar intensas ráfagas de viento con velocidades de hasta 60 km/h.

El pronóstico del tiempo para la cordillera

El organismo nacional informó a primera mañana que parte de la cordillera de Neuquén y Río Negro estará bajo alerta amarilla por intensas nevadas. De acuerdo a lo anunciado, se esperan nevadas persistentes y de variada intensidad con valores de nieve acumuladas entre 10 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual.

«No se descarta que, por momentos, la precipitación se presente en forma de lluvia y nieve mezclada.

La situación estará acompañada por vientos con reducción de visibilidad y posible viento blanco», remarcó el organismo.

Acá te contamos cuáles serán las condiciones que se esperan en Bariloche y Villa La Angostura:

Bariloche:

Mañana: Nevadas con un 70 – 100% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará -4°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h.

Tarde: Nevadas con un 70 – 100% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 2°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h.

Noche: Nevadas aisladas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de -2°C con vientos de 7 – 12 km/h.

Nevadas con un 70 – 100% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará -4°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h. Nevadas con un 70 – 100% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 2°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h. Nevadas aisladas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de -2°C con vientos de 7 – 12 km/h. Villa La Angostura:

Mañana: Nevadas con un 70 – 100% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará -4°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 51 – 59 km/h.

Tarde: Nevadas con un 70 – 100% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará 1°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h.

Noche: Nevadas aisladas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de -4°C con vientos de 7 – 12 km/h.

El pronóstico del tiempo del Alto Valle

En tanto, el Alto Valle no está bajo alerta pero el clima de este martes se caracterizará por la inestabilidad climática. Las bajas temperaturas se sentirán durante todo el día ya que sólo se espera una máxima de 9°C y una mínima de entre 2 y 6°C.

El factor determinante será el viento que llegará desde la zona noreste con velocidades de 41 km/h y ráfagas de casi 60 km/h.

Para que tengas en cuenta, estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén capita