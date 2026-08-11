Se definen las alianzas en Bariloche y la LLA reclama participar tras una exclusión inicial

A contrareloj los partidos políticos preparan para el miércoles la documentación para la conformación de alianzas de cara a las elecciones de Convencionales por la Reforma de la Carta Orgánica Municipal de Bariloche, pero además La Libertad Avanza inició un reclamo formal para poder participar con su sello porque en principio quedó excluido de las fuerzas habilitadas a tiempo para esta contienda electoral.

La Junta Electoral Municipal analiza una presentación realizada por el exfiscal Tomás Soto, en calidad de apoderado de LLA para estos comicios y el apoderado del partido Damián Torres, para pedir la inclusión de la fuerza en la nómina de partidos habilitados para participar, aunque tiene la opción de ir en alianza.

Dana Guzmán, referente de la Junta Electoral Municipal, dijo a Diario RÍO NEGRO que todavía no se respondió el planteo que LLA presentó el viernes pasado. Indicó que el Juzgado Electoral informó las fuerzas habilitadas y la lista no incluyó a esa fuerza.

El listado oficial tiene 25 partidos con reconocimiento provincial y 12 municipales. Entre ellos no está LLA y Creo Río Negro, el partido de Aníbal Tortoriello, quienes obtuvieron reconocimiento entre en julio.

El pedido de LLA para poder participar en la elección de noviembre

Los apoderados de LLA argumentaron el pedido de ampliación de ese listado de partidos que pueden participar con el otorgamiento de personería jurídica y reconocimiento otorgada el 7 de julio por el Juzgado Electoral Provincial. Remarcaron que la ordenanza 1953-09 en el artículo 33 establece que para participar se debe tener personería jurídico-político, sin que se exija que esa habilitación haya sido emitida antes de la convocatoria al comicio, que salió por ordenanza y fue promulgada el 23 de junio pasado por el intendente Walter Cortés por resolución.

La normativa provincial sí establece esa obligación en el artículo 146 de la ley 2431: “Para presentar candidaturas los partidos políticos deberán haber obtenido su personería política al momento de la convocatoria a elecciones”.

En la Junta Electoral además de la presentación de LLA, se recibieron consultas de al menos 10 partidos, indicó Guzmán. Muchas de esas fuerzas podrían confluir en alianzas y eso se conocerá el miércoles en Viedma, y otras continuarán en soledad su camino para noviembre.

Como primera medida, la Junta Electoral decidió ofrecer este martes una charla explicativa a los apoderados de todos los partidos habilitados para participar para dar a conocer la documentación exigida y los plazos del cronograma.

Las alianzas ya definidas

En tanto, algunas fuerzas ya tienen definiciones de confluir en alianzas. Una de ellas es Fuerza Bariloche que tiene como columna vertebral al Partido Justicialista, junto a otras estructuras con reconocimiento provincial y municipal, agrupaciones y sindicatos en calidad de adherentes, afirmó el concejal Leandro Costa Brutten, quien remarcó que es una estructura “amplia” que “primero resuelve la estructura y después los espacios y los lugares. Queremos hacer una radiografía de Bariloche y que no se reparta la lista a las estructuras solamente”.

También el fin de semana se selló el acuerdo entre el Frente Renovador, Sumar y Sur cuya alianza podría confluir con la denominación “Bariloche Sumar Sur”, según confirmó Alejandro Ramos Mejía, presidente del FR.

La sociedad JSRN y PUL está avanzada aunque hasta ayer ninguna de las fuerzas confirmaba el sello con el que participarán. El gobernador Alberto Weretilneck está en Bariloche y compartió actividades con el intendente Cortés.

En tanto, la UCR espera tener definiciones este martes y continuaba con conversaciones para una alianza con la CC-ARI.

La izquierda también prepara los papeles para formalizar el Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad.