Potenciar Trabajo: advierten que este trámite no es necesario para cobrar el plan

Potenciar Trabajo se reconvirtió en dos nuevas versiones: «Volver al Trabajo» y «Acompañamiento Social», que incluyen a los beneficiarios del plan según las condiciones de su inscripción al comienzo de su implementación, durante el gobierno anterior.

Este cambio generalizado de Potenciar Trabajo generó incertidumbre entre los beneficiarios de, ahora, «Volver al Trabajo» y «Acompañamiento Social», respecto de cuáles eran los pasos a seguir en este contexto. Por eso, a continuación, repasamos los detalles brindados por el ministerio de Capital Humano.

Qué pasa con el reempadronamiento para Potenciar Trabajo

A través de medios nacionales, el ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello desmintió que haya plazos para reempadronarse en Potenciar Trabajo, en sus nuevas versiones de «Volver al Trabajo» y «Acompañamiento Social».

Esto es porque, en realidad, no hay fechas para nada porque no está previsto tal reempadronamiento, sino que ese trámite no es necesario para continuar cobrando Potenciar Trabajo reconvertido en «Volver al Trabajo» y «Acompañamiento Social».

Desde el ministerio de Capital Humano advirtieron que las publicaciones en redes sociales sobre esta posibilidad son falsas, ya que no está previsto que esto pase ni perjudique así a los beneficiarios de Potenciar Trabajo.

Qué pasa con el aguinaldo de Potenciar Trabajo, durante junio 2024

Según confirmó el gobierno nacional, a través del ministerio de Capital Humano, los beneficiarios de las nuevas versiones de Potenciar Trabajo no cobrarán aguinaldo en junio 2024, por lo que no habrá pago adicional para los titulares de «Volver al Trabajo» ni para «Acompañamiento Social».

Si bien hasta diciembre último los titulares de Potenciar Trabajo cobraban una suma adicional que hacía las veces de aguinaldo, con la asunción de Javier Milei y el cambio de estructura ministerial se retiró ese beneficio para quienes cobran el plan.