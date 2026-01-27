ESCUCHÁ RN RADIO
Precaución en la Ruta 22, cerca de Senillosa: reducen la calzada por tareas de mantenimiento

Vialidad Nacional informó que el tramo donde estarán trabajando será el comprendido entre el kilómetro 1257 y el kilómetro 1258.

Redacción

Por Redacción

Vialidad Nacional lanzó un comunicado para pedir circular con extrema precaución por la Ruta Nacional 22 en Neuquén.

El organismo informó que la calzada estará reducida debido a que habrá personal realizando tareas de mantenimiento.

Tránsito complicado en la Ruta 22

El organismo informó que el tramo complicado para el tránsito es el comprendido entre el kilómetro 1257 y el kilómetro 1258, en cercanías a la ciudad de Senillosa.

Remarcaron que los equipos están realizando tareas de mantenimiento sobre el puente Carancho, afectando el sentido ascendente de la ruta.

Se solicita transitar con extrema precaución y respetar estrictamente las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en el lugar.


