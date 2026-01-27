Precaución en la Ruta 22, cerca de Senillosa: reducen la calzada por tareas de mantenimiento
Vialidad Nacional informó que el tramo donde estarán trabajando será el comprendido entre el kilómetro 1257 y el kilómetro 1258.
Vialidad Nacional lanzó un comunicado para pedir circular con extrema precaución por la Ruta Nacional 22 en Neuquén.
El organismo informó que la calzada estará reducida debido a que habrá personal realizando tareas de mantenimiento.
Tránsito complicado en la Ruta 22
El organismo informó que el tramo complicado para el tránsito es el comprendido entre el kilómetro 1257 y el kilómetro 1258, en cercanías a la ciudad de Senillosa.
Remarcaron que los equipos están realizando tareas de mantenimiento sobre el puente Carancho, afectando el sentido ascendente de la ruta.
Se solicita transitar con extrema precaución y respetar estrictamente las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en el lugar.
Comentarios