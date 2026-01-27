Incendio en el Parque Lanín: combaten un foco subterráneo que afecta araucarias en el Valle Magdalena

Brigadistas de diversas instituciones combaten desde primera hora de este martes un incendio forestal en el sector Caña Plantada, dentro del Valle Magdalena. Según informó el último parte de las 12:30, el fuego se encuentra «activo» y afecta una superficie de 20 por 20 metros, quemando material orgánico del suelo y troncos de araucarias.

En el lugar trabajan 12 combatientes pertenecientes al Departamento ICE (Zona Centro) de Parques Nacionales y al Servicio Provincial de Manejo del Fuego. Para disponer de mejores herramientas de monitoreo, cuentan con el apoyo aéreo de un helicóptero para logística y un avión observador con cámara 360°.

Según confirmó el Parque Nacional Lanín, la alerta se inició cerca de las 20 del lunes, a partir del reporte de una posible columna de humo. El área presenta condiciones de difícil acceso, lo que obliga al personal a realizar tareas con herramientas manuales (palas, motosierras y pulaskis) para cortar la continuidad del combustible y enfriar los puntos calientes.

Detallaron también que el fuego afecta principalmente material orgánico del suelo (turba, raíces y materia vegetal en descomposición), como también troncos de araucarias.

Actualizada 13:00.

IIncendio en el Parque Lanín: la causa probable y el tipo de fuego

Las autoridades explicaron que se trata de un incendio de comportamiento subterráneo, que consume turba, raíces y materia vegetal en descomposición. Este tipo de fuego se caracteriza por una «propagación lenta y baja visibilidad de llama», lo que dificultó su detección nocturna inicial.

Respecto al origen, las evaluaciones preliminares apuntan a un fenómeno natural: se presume que el foco estaría asociado a descargas eléctricas (rayos) registradas durante diciembre y enero. Estas igniciones pueden permanecer «latentes» bajo el suelo y manifestarse semanas después cuando las condiciones de sequedad lo permiten.