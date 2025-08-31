Monotributo: ARCA fijó el límite de facturación para cada categoría en septiembre 2025

La ex AFIP, ahora denominada Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), recordó el monto mensual a pagar y las escalas vigentes del monotributo para septiembre 2025. Informaron que estas escalas regirán hasta la próxima actualización.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó recientemente una tabla con los nuevos valores del esquema impositivo simplificado. Las escalas rigen desde agosto 2025 y se mantendrán así hasta la actualización programada para febrero de 2026.

Cabe recordar que los límites de cada categoría del monotributo se ajustan según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este proceso de actualización se lleva a cabo cada seis meses considerando la inflación acumulada en ese período.

Monotributo: uno por uno, los límites de facturación

La tabla de ingresos que determina los límites de cada categoría ya fue presentada por ARCA y estos son los nuevos valores:

Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K:$94.805.682,90

Categorías del monotributo y las diferencias en sus montos

Estos valores incluyen el impuesto integrado, el aporte previsional y la obra social por categoría:

Categoría A: impuesto integrado, $4.182,60; aporte previsional, $13.663,17; obra social, $19.239,97. Total a pagar: $37.085,74

Categoría B: impuesto integrado, $7.946,95; aporte previsional, $15.029,49; obra social, $19.239,97. Total a pagar: $42.216,41

Categoría C: impuesto integrado, $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes); aporte previsional, $16.532,44; obra social, $19.239,97. Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes.

Categoría D: impuesto integrado, $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes); aporte previsional, $18.185,68; obra social, $22.864,90. Total a pagar: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes.

Categoría E: impuesto integrado, $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes); aporte previsional, $20.004,25; obra social, $27.884,02. Total a pagar: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes.

Categoría F: impuesto integrado, $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes); aporte previsional, $22.004,67; obra social, $32.066,63. Total a pagar: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes.

Categoría G: impuesto integrado, $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes); aporte previsional, $30.806,54; obra social, $34.576,19. Total a pagar: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes.

Categoría H: impuesto integrado, $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes); aporte previsional, $43.129,16; obra social, $41.547,19. Total a pagar: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes.

Categoría I: impuesto integrado, $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes); aporte previsional, $60.380,82; obra social, $51.306,61. Total a pagar: $721.650,46 en el caso de servicios y $355.672,64 para el comercio de bienes.

Categoría J: impuesto integrado, $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes); aporte previsional, $84.533,15; obra social, $57.580,51. Total a pagar: $874.069,29 en el caso de servicios y $434.895,92 para el comercio de bienes.

Categoría K: impuesto integrado, $1.024.737,89 (servicios) y $341.579,30 (comercio de bienes); aporte previsional, $118.346,41; obra social, $65.806,30. Total a pagar: $1.208.890,60 en el caso de servicios y $525.732,01 para el comercio de bienes.

