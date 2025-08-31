Jubilados y pensionados: descubrí los nuevos descuentos ANSES en supermercados en septiembre 2025

Buenas noticias para jubilados y pensionados: se anunció un nuevo programa de descuentos con hasta un 20% de beneficio en supermercados y perfumería a partir de septiembre 2025.

La medida, impulsada por autoridades de ANSES, el Ministerio de Capital Humano y el Banco Nación, busca aliviar el bolsillo de quienes cobran sus haberes en el organismo. A continuación, te mostramos dónde podés acceder a estas rebajas.

Uno por uno: los supermercados con descuentos ANSES para jubilados y pensionados a partir de septiembre 2025

Según lo anunciado oficialmente por las autoridades de ANSES, el Ministerio de Capital Humano y Banco Nación, estos son los supermercados que incorporan descuentos para jubilados y pensionados a partir de septiembre 2025:

Disco, Jumbo y Vea.

10% de descuento en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza, sin tope de reintegro.

Coto y La Anónima.

10% de descuento en todos los rubros, sin tope de reintegro.

Josimar.

15% de descuento en todos los rubros, sin tope de reintegro.

Carrefour.

10% de descuento en todos los rubros, con un tope de $35.000.

Supermercados adheridos al beneficio BNA.

Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

La advertencia de ANSES sobre los descuentos para jubilados y pensionados a partir de septiembre 2025

Según lo advertido por ANSES y los otros organismos oficiales, es importante tener en cuenta que: