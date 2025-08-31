Jubilados y pensionados: descubrí los nuevos descuentos ANSES en supermercados en septiembre 2025
Jubilados y pensionados podrán acceder a descuentos exclusivos a partir de septiembre 2025, a partir de un acuerdo de ANSES, Ministerio de Capital Humano y Banco Nación. Conocé acá el alcance de la medida y los supermercados adheridos.
Buenas noticias para jubilados y pensionados: se anunció un nuevo programa de descuentos con hasta un 20% de beneficio en supermercados y perfumería a partir de septiembre 2025.
La medida, impulsada por autoridades de ANSES, el Ministerio de Capital Humano y el Banco Nación, busca aliviar el bolsillo de quienes cobran sus haberes en el organismo. A continuación, te mostramos dónde podés acceder a estas rebajas.
Uno por uno: los supermercados con descuentos ANSES para jubilados y pensionados a partir de septiembre 2025
Según lo anunciado oficialmente por las autoridades de ANSES, el Ministerio de Capital Humano y Banco Nación, estos son los supermercados que incorporan descuentos para jubilados y pensionados a partir de septiembre 2025:
Disco, Jumbo y Vea.
- 10% de descuento en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza, sin tope de reintegro.
Coto y La Anónima.
- 10% de descuento en todos los rubros, sin tope de reintegro.
Josimar.
- 15% de descuento en todos los rubros, sin tope de reintegro.
Carrefour.
- 10% de descuento en todos los rubros, con un tope de $35.000.
Supermercados adheridos al beneficio BNA.
- Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.
La advertencia de ANSES sobre los descuentos para jubilados y pensionados a partir de septiembre 2025
Según lo advertido por ANSES y los otros organismos oficiales, es importante tener en cuenta que:
- Los descuentos generales no son acumulables con otras promociones.
- Excluyen las categorías de carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas.
