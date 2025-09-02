Esperan aún al apostador de Neuquén que ganó $1.700 millones: hasta cuándo tiene tiempo de retirar el premio

En Neuquén se vendió uno de los números ganadores. Foto: Captura video Lotería La Neuquina.

Durante el sorteo del domingo 31 de agosto del Quini 6, un apostador de Neuquén se hizo acreedor del primer premio de la modalidad «Revancha«, llevándose más de $1.732 millones. Desde la agencia de Villa Florencia indicaron a Diario RÍO NEGRO que la persona todavía no se acercó al lugar. Hasta cuándo tiene tiempo de retirar el monto.

Esperan al afortunado ganador del Quini 6 en Neuquén

Fuentes del Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) explicaron a este medio que hasta 15 días corridos desde el sorteo, es el plazo que tiene la persona para retirar su premio. El número ganador fue 08, 09, 18, 34, 14 y 31.

Rodrigo Fernández, contó a este medio que cuando se enteraron que el ganador era alguien que había adquirido su billete les alegró «como si lo hubiéramos sacado nosotros».

Señaló que hace un año y medio están en el rubro, » y que los sorprendió mucho».

Cómo salieron el resto de los resultados del Quini 6

Tradicional: 21 – 22 – 26 – 28 – 30 – 36

Segunda Vuelta: 00 – 12 – 18 – 30 – 35 – 42

Revancha: 08 – 09 – 14 – 18 – 31 – 34

Siempre Sale: 01 – 03 – 20 – 28 – 29 – 40

El Quini 6 es uno de los juegos de lotería más populares del país. Su instrumentación y financiamiento está a cargo de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, aunque se puede jugar en cualquier provincia de la Argentina.