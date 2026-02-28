Reforma laboral para las empleadas domésticas: qué cambia con la nueva ley sancionada por el Senado

El Senado sancionó la reforma laboral y la nueva ley impactará en las empleadas domésticas porque incorpora cambios específicos en el régimen de trabajadoras de casas particulares, una actividad que cuenta con un marco normativo propio y diferenciado del régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo.

Reforma laboral para las empleadas domésticas: qué cambia

La nueva normativa introduce modificaciones en el período de prueba, moderniza los mecanismos de registración y pago, y ajusta criterios vinculados a indemnizaciones y obligaciones formales del empleador.

Uno de los ejes centrales de la reforma es la ampliación del período de prueba. Hasta ahora, el régimen contemplaba un plazo más reducido, pero con el nuevo esquema podrá extenderse hasta seis meses, según la modalidad de contratación.

Durante ese lapso, el empleador podrá extinguir la relación laboral sin que corresponda el pago de indemnización por antigüedad. No obstante, se mantiene la obligación de abonar salarios y realizar los aportes correspondientes mientras dure el vínculo.

En el plano administrativo, la reforma apunta a modernizar la formalización del trabajo doméstico. Se reconoció de manera expresa la transferencia bancaria como constancia válida de pago salarial, de modo que la acreditación en cuenta constituye prueba suficiente del cumplimiento de esa obligación.

Además, se habilitó la emisión de recibos de sueldo electrónicos, con el objetivo de facilitar la documentación del vínculo laboral y reforzar la trazabilidad de los pagos.

El régimen mantiene la obligación del empleador de proveer ropa de trabajo cuando corresponda. Sin embargo, se habilitó una alternativa: la posibilidad de cumplir con esa obligación mediante una compensación económica acordada entre las partes. Esa compensación tendrá carácter no remunerativo y no se incorporará al salario básico.

Por último, la reforma modifica el criterio de actualización de indemnizaciones y créditos laborales en casos judiciales. A partir de ahora, estos montos se regirán por las pautas del régimen general previsto en la Ley de Contrato de Trabajo, lo que unifica criterios y procedimientos en caso de litigios.

Con información de Infobae