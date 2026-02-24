Nuevo aumento para empleadas domésticas: suba del 1,5% y bono de hasta $20.000

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) acordó un nuevo aumento salarial para empleadas domésticas con una suba del 1,5% para febrero y otro 1,5% para marzo de 2026, aplicable sobre los salarios vigentes. Además, se definió el pago de un bono extraordinario de hasta $20.000, que se abonará en febrero y marzo según la carga horaria semanal.

Aumentos escalonados y bono extraordinario para empleadas domésticas

En la reunión también se estableció el compromiso de volver a reunirse en abril para negociar un nuevo ajuste salarial. Los valores acordados son provisorios y quedarán formalizados una vez que sean publicados en el Boletín Oficial. El aumento queda de la siguiente manera:

* Incremento del 1,5% en febrero y del 1,5% en marzo, sobre los salarios vigentes.

* Bono extraordinario (febrero y marzo):

$8.000 para quienes trabajen hasta 12 horas semanales.

$11.500 para jornadas de entre 12 y 16 horas semanales.

$20.000 para quienes superen las 16 horas semanales.

Empleadas domésticas: salarios de febrero 2026 (valores provisorios)

Primera categoría (supervisor/a)

Con retiro: $3.953,99 por hora y $493.250,51 mensual.

Sin retiro: $4.317,86 por hora y $547.807,65 mensual.

Segunda categoría (tareas específicas)

Con retiro: $3.751,59 por hora y $459.265,69 mensual.

Sin retiro: $4.100,04 por hora y $509.632,55 mensual.

Tercera categoría (caseros/as, sin retiro)

$3.546,66 por hora y $448.433,64 mensual.

Cuarta categoría (cuidado de personas)

Con retiro: $3.952,85 por hora y $448.433,64 mensual.

Sin retiro: $3.546,66 por hora y $498.106,74 mensual.

Quinta categoría (tareas generales)

Con retiro: $3.546,66 por hora y $404.702,97 mensual.

Sin retiro: $3.298,88 por hora y $448.433,64 mensual.

Empleadas domésticas: salarios de marzo 2026 (valores provisorios)

Primera categoría (supervisor/a)

Con retiro: $4.013,30 por hora y $500.649,26 mensual.

Sin retiro: $4.382,63 por hora y $556.024,76 mensual.

Segunda categoría (tareas específicas)

Con retiro: $3.807,87 por hora y $466.154,67 mensual.

Sin retiro: $4.161,54 por hora y $517.277,03 mensual.

Tercera categoría (caseros/as, sin retiro)

$3.599,86 por hora y $455.160,14 mensual.

Cuarta categoría (cuidado de personas)

Con retiro: $4.012,14 por hora y $455.160,14 mensual.

Sin retiro: $3.599,86 por hora y $505.578,34 mensual.

Quinta categoría (tareas generales)

Con retiro: $3.599,86 por hora y $410.773,52 mensual.

Sin retiro: $3.348,37 por hora y $455.160,14 mensual.

Con información de Clarín