Bono para empleadas domésticas en marzo 2026: ¿de cuánto es y cómo se calcula según las horas?

El esquema de ingresos para las empleadas domésticas suma una nueva variable en marzo 2026. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares oficializó el pago de un bono extraordinario no remunerativo que se abonará en dos tramos: uno con el sueldo de febrero 2026 y otro con el de marzo 2026.

A diferencia de los aumentos porcentuales, esta suma fija para empleadas domésticas no se integra al básico, lo que genera dudas sobre su liquidación. Sin embargo, su pago es obligatorio para todas las categorías y está estrictamente ligado a la carga horaria semanal declarada en el registro oficial.

Escala del bono extraordinario para empleadas domésticas: ¿cuánto cobrar según la jornada en marzo 2026?

El monto del refuerzo económico no es uniforme, sino que se divide en tres escalones dependiendo del tiempo que la trabajadora preste servicios en el hogar. Para liquidar correctamente, el empleador debe identificar en qué rango cae la relación laboral:

Hasta 12 horas semanales : el bono es de $8.000.

: el bono es de $8.000. Entre 12 y 16 horas semanales : el monto asciende a $11.500.

: el monto asciende a $11.500. Más de 16 horas semanales: corresponde un pago de $20.000.

Es fundamental recordar que este beneficio tiene carácter no remunerativo. Esto significa que, aunque debe figurar en el recibo de sueldo, no se tiene en cuenta para el cálculo de aguinaldo (SAC), vacaciones, aportes jubilatorios ni indemnizaciones.

Aumento y escalas para empleadas domésticas: ¿cómo quedan los básicos de marzo 2026?

Junto con el bono, en marzo 2026 entra en vigencia el segundo tramo del incremento salarial del 3% acordado para el bimestre. Este ajuste sí es remunerativo y modifica el valor de la hora y el sueldo mensual.

Así quedan las categorías más contratadas:

Tareas Generales (Limpieza) : el mínimo mensual con retiro sube a $410.773,52 , mientras que la hora se fija en $3.599,86 .

: el mínimo con retiro sube a , mientras que la se fija en . Cuidado de Personas (Niñeras) : el sueldo mensual con retiro alcanza los $455.160,14 y la hora llega a $4.012,14 .

: el con alcanza los y la hora llega a . Supervisores: la categoría más alta percibirá un básico mensual con retiro de $500.649,26.

Para quienes viven en la Patagonia (Río Negro, Neuquén, entre otras provincias), a estos valores se les debe adicionar el 30% por zona desfavorable, un plus que no se aplica sobre el bono, sino sobre el salario básico y los adicionales remunerativos como la antigüedad.

Preguntas frecuentes: ¿qué pasa si la empleada doméstica trabaja en varios hogares?

Una de las dudas en este contexto es qué sucede con las empleadas domésticas que cumplen tareas en distintos domicilios. La normativa es clara: cada empleador debe pagar el bono de forma independiente según las horas que la empleada trabaje para él.

Si una persona trabaja 8 horas en una casa y 10 en otra, ambos empleadores deberán abonar el tramo de $8.000 (hasta 12 horas). El bono no es «por persona», sino «por relación laboral». Los empleadores deben realizar el pago en la misma fecha en que se abona el salario habitual, preferentemente mediante transferencia bancaria para que quede registro de la transacción junto con el recibo generado en el sistema de ARCA.