Empleadas domésticas: nuevas escalas salariales para febrero y marzo 2026

El esquema salarial de las empleadas domésticas ya tiene su hoja de ruta para el primer bimestre del 2026. Tras las negociaciones de esta semana, se dieron a conocer las nuevas escalas que impactarán en los salarios de febrero 2026 —que se liquidan en estos días— y los valores que regirán a partir de marzo 2026.

En un contexto de constante revisión, los empleadores deberán prestar especial atención a la diferenciación por categorías de las empleadas domésticas, ya que el ajuste busca compensar el desfasaje inflacionario. Desde la categoría de supervisión hasta el personal de tareas generales, los montos muestran una suba progresiva que obliga a recalcular los presupuestos del hogar.

Sueldos de febrero 2026: los valores que debés pagar a empleadas domésticas este mes

Para la liquidación que cierra en pocos días, rigen los valores provisorios que ya incluyen el primer tramo del ajuste. Es fundamental que los recibos de sueldo reflejen estas cifras para evitar reclamos por diferencias salariales.

Tareas Generales (Limpieza) : la hora con retiro se fijó en $3.546,66, mientras que el sueldo mensual asciende a $404.702,97.

: la hora con retiro se fijó en $3.546,66, mientras que el sueldo mensual asciende a $404.702,97. Cuidado de Personas (Niñeras) : en la modalidad con retiro, el valor hora es de $3.952,85 y el mensual de $448.433,64.

: en la modalidad con retiro, el valor hora es de $3.952,85 y el mensual de $448.433,64. Supervisores: los salarios para el personal jerárquico arrancan en $3.953,99 por hora y $493.250,51 por mes para quienes se desempeñan con retiro.

Escala de marzo 2026: ¿a cuánto se va la hora de las empleadas domésticas el mes que viene?

A partir del 1° de marzo 2026, entra en vigencia un nuevo incremento que eleva todos los pisos salariales. Estos son los números que marcarán la agenda del próximo mes:

Categoría 5 (Tareas Generales) : el valor hora con retiro sube a $3.599,86 y el mensual a $410.773,52.

: el valor hora con retiro sube a $3.599,86 y el mensual a $410.773,52. Categoría 4 (Cuidado de Personas) : la hora con retiro pasa a $4.012,14 y el mensual a $455.160,14.

: la hora con retiro pasa a $4.012,14 y el mensual a $455.160,14. Categoría 1 (Supervisores): el sueldo mensual con retiro superará la barrera de los $500.649,26.

Es importante recordar que estos valores son la base sobre la cual se deben calcular los adicionales obligatorios: el 1% por año de antigüedad y el 30% por zona desfavorable si el trabajo se realiza en la Patagonia (Río Negro, Neuquén, entre otras).

Empleadas domésticas: aumentos escalonados y bono extraordinario en marzo 2026

En la reunión paritaria también se estableció el pago de un bono extraordinario para empleadas domésticas, acorde a la carga laboral semanal. Estos son los valores:

* Bono extraordinario (febrero y marzo 2026):

$8.000 para quienes trabajen hasta 12 horas semanales.

$11.500 para jornadas de entre 12 y 16 horas semanales.

$20.000 para quienes superen las 16 horas semanales.

Liquidación y aportes de empleadas domésticas: lo que el empleador no debe olvidar

Más allá del aumento en el salario de bolsillo, el ajuste impacta directamente en las contribuciones patronales y la cuota de la ART. Con los nuevos valores de marzo 2026, el sistema de ARCA (ex AFIP) actualizará los montos de los VEP (Volantes Electrónicos de Pago) que vencen en abril.

Mantener al personal debidamente registrado en la categoría correcta es hoy más que nunca una prioridad legal. Ante la media sanción de la reforma laboral, contar con recibos de sueldo que respeten estas escalas oficiales es la única herramienta para dar previsibilidad a la economía doméstica y seguridad jurídica a ambas partes.