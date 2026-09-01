Alejandro Dolina llega a la Feria del Libro 2026 de Neuquén con «La Venganza Será Terrible»: cuándo y a qué hora

La XIII Feria Internacional del Libro de Neuquén “Marcelo Martín Berbel” calienta motores para transformar al Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y sus inmediaciones en el epicentro cultural de la Patagonia. En una grilla repleta de referentes nacionales, una de las presencias más esperadas por el público valletano es el desembarco del escritor, músico y pensador Alejandro Dolina.

El creador de Crónicas del Ángel Gris llegará a la capital neuquina para presentar en formato teatral su histórico ciclo radial La Venganza Será Terrible, una propuesta que combina reflexión histórica, improvisación, humor irónico y música en directo.

Si bien la presentación de Alejandro Dolina en la Fería Internacional del Libro 2026 en Neuquén será el sábado 12 de septiembre a las 20, el evento se extenderá del 11 al 20 de septiembre bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”.

La cita con Alejandro Dolina es el auditorio Marcelo Martín Berbel, del MNBA.

Con acceso libre y gratuito, la oferta se desplegará en tres auditorios en simultáneo, la Sala de Arte Emilio Saraco y el Museo Paraje Confluencia.

Un fenómeno radial transformado en experiencia teatral: los detalles de la presentación de Alejandro Dolina en Neuquén

Lejos de ser un programa convencional de radio, La Venganza Será Terrible se consolidó como una experiencia teatral itinerante que llena salas en todo el país y el exterior. Junto a Dolina estarán sus laderos habituales: el locutor y podcaster Patricio Barton y el polifacético músico y comediante Gillespi.

El show en vivo se divide en varios bloques. Hay charlas sobre situaciones cotidianas entre los conductores y lectura de mensajes de la audiencia; monólogos eruditos y humorísticos sobre hechos históricos o mitos clásicos. La sección cierra con la intervención del “Discotecario”, un personaje ficticio que selecciona un tango o pieza musical vinculada al relato.

Y por último la lectura y el debate picante a partir de artículos insólitos extraídos de revistas o manuales de época.

Los números de la edición más grande de la Feria del Libro 2026 en Neuquén

La feria absorberá más de 600 postulaciones registradas durante su convocatoria, configurando un despliegue de infraestructura inédito en la zona:

140 presentaciones de libros de autores locales y nacionales.

presentaciones de libros de autores locales y nacionales. 95 stands comerciales e independientes instalados en el predio del Parque Central.

stands comerciales e independientes instalados en el predio del Parque Central. 53 actividades educativas dirigidas a escuelas de Neuquén y Río Negro.

actividades educativas dirigidas a escuelas de Neuquén y Río Negro. 14 espectáculos familiares y artísticos en escenarios abiertos.

Reconocido como Ciudadano Ilustre de Buenos Aires y distinguido con el Premio Konex y Argentores, Dolina promete ser una de las convocatorias más multitudinarias en el MNBA, ratificando el idilio de la audiencia patagónica con su filosofía urbana.