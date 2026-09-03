Bienestar para todos los días y más chances de alcanzar grandes premios
Vitalgen y Natuliv ofrecen distintas alternativas para acompañar la rutina diaria. Además, la compra de productos participantes permite sumar tres cupones para el sorteo de diez autos.
Encontrar opciones que acompañen el bienestar cotidiano puede ser más simple cuando se cuenta con alternativas pensadas para distintas necesidades. En este sentido, Vitalgen y Natuliv ofrecen productos que pueden incorporarse de manera práctica a las rutinas de todos los días.
Vitalgen cuenta con una variedad de productos orientados al cuidado y al bienestar integral, mientras que Natuliv propone alternativas para sumar a la rutina de una manera sencilla y práctica. Ambas opciones forman parte de las propuestas disponibles en Farmacias y Perfumerías Global.
Vitalgen
Colágeno hidrolizado: es uno de los productos centrales de la marca. Combina colágeno hidrolizado, vitamina C, coenzima Q10 y resveratrol. Se presenta en polvo, con distintas opciones de sabor, y también en sobres. Está pensado como complemento para el cuidado de la piel desde el interior.
Vitalgen Forte: está orientado al cuidado y fortalecimiento del cabello y las uñas. Su fórmula incluye L-cistina, biotina y zinc, junto con otros nutrientes.
Natuliv
La propuesta de Natuliv es más amplia y busca acompañar diferentes aspectos del bienestar cotidiano. Entre sus opciones se encuentran:
- Magnesio 400: aporta magnesio, un mineral que participa en numerosas funciones del organismo, incluyendo el metabolismo energético y el funcionamiento muscular y nervioso.
- Magnesio Plus: combina magnesio con vitaminas y minerales, como alternativa para acompañar la energía y el bienestar general.
- Citrato de magnesio: disponible tanto en cápsulas como en polvo y presentado como una opción de magnesio de buena biodisponibilidad.
- Vitamina C: disponible en comprimidos y sobres, dentro de la línea destinada al acompañamiento de las defensas.
- Vitamina D: otra de las alternativas de la línea de inmunidad.
- Triple Escudo: producto de la línea de inmunidad de Natuliv.
- Arándanos, cúrcuma + jengibre, spirulina, betacaroteno y café verde: forman parte de su línea de productos naturales.
- Doble Descanso: alternativa orientada al descanso y la relajación.
- Trans-Resveratrol: suplemento basado en resveratrol, dentro de la propuesta de productos de la marca.
Pero, además del cuidado cotidiano, elegir productos participantes de estas marcas permite acceder a un beneficio extra.
Tres cupones para participar por un 0 km
Con la compra de productos participantes de Vitalgen y Natuliv, los clientes reciben 3 cupones para participar del gran sorteo de 10 autos 0 km que realiza Farmacias y Perfumerías Global.
La propuesta combina así el cuidado y el bienestar de todos los días con la posibilidad de participar de un importante premio.
Para quienes ya incorporan este tipo de productos a su rutina, la promoción representa además una oportunidad para sumar chances en el sorteo.
Cuidar el bienestar, elegir los productos favoritos y sumar posibilidades de ganar son parte de una misma propuesta que busca acompañar a los clientes en sus elecciones cotidianas.
Farmacias y Perfumerías Global: cuidarte también puede llevarte más lejos.
Comentarios