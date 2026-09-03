Bienestar para todos los días y más chances de alcanzar grandes premios

Una propuesta que combina bienestar cotidiano y beneficios para los clientes.

Encontrar opciones que acompañen el bienestar cotidiano puede ser más simple cuando se cuenta con alternativas pensadas para distintas necesidades. En este sentido, Vitalgen y Natuliv ofrecen productos que pueden incorporarse de manera práctica a las rutinas de todos los días.

Vitalgen cuenta con una variedad de productos orientados al cuidado y al bienestar integral, mientras que Natuliv propone alternativas para sumar a la rutina de una manera sencilla y práctica. Ambas opciones forman parte de las propuestas disponibles en Farmacias y Perfumerías Global.

Vitalgen

Colágeno hidrolizado: es uno de los productos centrales de la marca. Combina colágeno hidrolizado, vitamina C, coenzima Q10 y resveratrol. Se presenta en polvo, con distintas opciones de sabor, y también en sobres. Está pensado como complemento para el cuidado de la piel desde el interior.

Vitalgen Forte: está orientado al cuidado y fortalecimiento del cabello y las uñas. Su fórmula incluye L-cistina, biotina y zinc, junto con otros nutrientes.

Natuliv

La propuesta de Natuliv es más amplia y busca acompañar diferentes aspectos del bienestar cotidiano. Entre sus opciones se encuentran:

Magnesio 400: aporta magnesio, un mineral que participa en numerosas funciones del organismo, incluyendo el metabolismo energético y el funcionamiento muscular y nervioso.

Magnesio Plus: combina magnesio con vitaminas y minerales, como alternativa para acompañar la energía y el bienestar general.

Citrato de magnesio: disponible tanto en cápsulas como en polvo y presentado como una opción de magnesio de buena biodisponibilidad.

Vitamina C: disponible en comprimidos y sobres, dentro de la línea destinada al acompañamiento de las defensas.

Vitamina D: otra de las alternativas de la línea de inmunidad.

Triple Escudo: producto de la línea de inmunidad de Natuliv.

Arándanos, cúrcuma + jengibre, spirulina, betacaroteno y café verde: forman parte de su línea de productos naturales.

Doble Descanso: alternativa orientada al descanso y la relajación.

Trans-Resveratrol: suplemento basado en resveratrol, dentro de la propuesta de productos de la marca.

Pero, además del cuidado cotidiano, elegir productos participantes de estas marcas permite acceder a un beneficio extra.

Tres cupones para participar por un 0 km

Con la compra de productos participantes de Vitalgen y Natuliv, los clientes reciben 3 cupones para participar del gran sorteo de 10 autos 0 km que realiza Farmacias y Perfumerías Global.

La propuesta combina así el cuidado y el bienestar de todos los días con la posibilidad de participar de un importante premio.

Para quienes ya incorporan este tipo de productos a su rutina, la promoción representa además una oportunidad para sumar chances en el sorteo.

Cuidar el bienestar, elegir los productos favoritos y sumar posibilidades de ganar son parte de una misma propuesta que busca acompañar a los clientes en sus elecciones cotidianas.

Farmacias y Perfumerías Global: cuidarte también puede llevarte más lejos.