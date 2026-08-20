Rutas y pasos a Chile hoy: cómo están los caminos en Neuquén, Río Negro y qué pasa con el Cristo Redentor
Vialidad Nacional actualizó su reporte sobre el estado de las rutas y pasos fronterizos en Neuquén y Río Negro, una información clave para quienes planeen viajar a Chile o recorrer la cordillera este 20 de agosto.
Las rutas y pasos fronterizos -ubicados en Neuquén y Río Negro- iniciaron otra jornada con estado mayormente transitables. Si bien en algunas zonas altas se registraron nevadas, estas no causaron grandes inconvenientes y los caminos pudieron ser despejados a tiempo.
De igual manera, Vialidad Nacional solicitó extremar la precaución al circular por el sector cordillerano debido a la presencia de hielo o nieve en sectores de la calzada. También te sumamos cuál es la situación en el paso Cristo Redentor ubicado en Mendoza este 20 de agosto que tenía paso restringido para camiones.
Estado actualizado de los pasos a Chile
Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este jueves 20 de agosto de 2026:
|Paso Fronterizo
|Provincia / Ruta de Acceso
|Estado al 20/08/2026
|Horario de Atención
|Condiciones de Calzada y Recomendaciones
|Pino Hachado
|Neuquén (RN 242)
|Habilitado con precaución
|09:00 a 18:00 hs
|Sectores con acumulaciones de hielo/nieve. Equipos operando. Portación obligatoria de cadenas físicas.
|Cardenal Samoré
|Neuquén / Río Negro (RN 231)
|Habilitado con precaución
|09:00 a 19:00 hs
|Calzada húmeda, posible formación de hielo y aguanieve en cotas altas. Portación obligatoria de cadenas físicas.
|Icalma
|Neuquén (RP 13)
|Habilitado con precaución
|ARG 09:00 a 18:00 hs
CHI 08:00 a 17:00 hs
|Sectores con hielo en calzada. Portación obligatoria de cadenas.
|Mamuil Malal (ex Tromen)
|Neuquén (RP 60)
|Habilitado con precaución
|08:00 a 18:00 hs
|Tramo de ripio con sectores con hielo y barro. Equipos operando. Portación obligatoria de cadenas.
|Hua Hum
|Neuquén (RP 48 / San Martín de los Andes)
|Habilitado con precaución
|08:00 a 20:00 hs
|Tramo mixto (terrestre/lacustre). Sectores con barro y escarcha. Cadenas obligatorias. Requiere reserva de barcaza.
|Pérez Rosales
|Río Negro (Bariloche / Puerto Blest)
|Habilitado
|08:00 a 18:00 hs
|Cruce Lacustre/Turístico operando en condiciones normales.
|Pichachén
|Neuquén (RP 6)
|Inhabilitado / Cerrado
|Cierre estacional
|Inhabilitado durante el período invernal.
|Cristo Redentor
|Mendoza (RN 7)
|Exclusivo cargas (Sentido Chile– Arg)
|09:00 a 21:00 hs (Arg)
|Modificación de sentido (jueves 20): Se habilitó el tránsito exclusivo para transporte de carga en sentido Chile hacia Mendoza tras descongestionar casi 2.400 camiones hacia Chile. Restringido para turismo general.
El estado de rutas cordilleranas hoy, 20 de agosto
Según el último reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática. Por este motivo, Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad.
A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región:
|Ruta
|Tramo / Zona
|Jurisdicción
|Estado de Transitabilidad
|Observaciones y Exigencias
|Ruta Nacional 40
|Siete Lagos (RN 231 – RP 63 / San Martín de los Andes)
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Calzada húmeda por aplicación de salmuera y sectores con hielo matinal. Uso obligatorio de cadenas. Restricción de tránsito nocturno.
|Ruta Nacional 40
|Bariloche – Villa Mascardi – El Bolsón
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Formación de hielo en zonas sombrías y heladas fuertes. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Nacional 40
|Rinconada – Zapala / Catan Lil
|Nacional
|Transitable para livianos / Restricción a pesados
|Barro, hielo y acopio de nieve en banquinas. Uso obligatorio de cadenas. Prohibido circular de noche.
|Ruta Nacional 237
|Piedra del Águila – Confluencia – Empalme RN 40
|Nacional
|Transitable con precaución
|Sectores con hielo, calzada húmeda y visibilidad reducida por bancos de niebla en cotas altas. Cadenas obligatorias en Collón Curá y Confluencia.
|Ruta Nacional 23
|Los Menucos – Jacobacci – Comallo – Pilcaniyeu – Emp. RN 40
|Nacional
|Transitable con restricción
|Habilitado solo para vehículos livianos con cadenas. Intransitable para tránsito pesado y sin tránsito nocturno por barro e hielo en tramos de ripio.
|Ruta Nacional 1S40
|Empalme RN 23 – Límite con Chubut / Ñorquinco
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Traza de ripio con acumulación de barro, serrucho y baja adherencia. Exclusivo para vehículos 4×4 o tracción simple con cadenas. Sin tránsito nocturno.
|Ruta Nacional 231
|Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré / Aduana
|Nacional
|Transitable con precaución
|Calzada despejada con acumulación de aguanieve/hielo en cotas altas. Portación y uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Nacional 242
|Las Lajas – Paso Pino Hachado
|Nacional
|HABILITADO con precaución (de 09:00 a 18:00 hs)
|Trabajos continuos de despeje vial. Viento fuerte, nieve acumulada en banquinas y sectores con congelamiento. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Provincial 5
|Añelo – Rincón de los Sauces
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Deformaciones sobre calzada, baches profundos, barro e inestabilidad en banquinas. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 8
|Empalme RP 7 – Límite con Río Negro
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Tramo de ripio deteriorado por barro y congelamiento matinal. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 6
|El Cholar – Paso Pichachén / El Bolsón – Ñorquinco
|Prov. (Nqn / RN)
|Precaución / Cierre a Chile
|Cierre estacional en el paso internacional Pichachén. Tramos de ripio habilitados con barro y escarcha. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 7
|Neuquén – Añelo / San Patricio del Chañar
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Tránsito pesado intenso. Calzada mojada, baches y barro en banquinas. Evitar la circulación nocturna.
|Ruta Provincial 13
|Primeros Pinos – Litrán
|Provincial (Neuquén)
|INTRANSITABLE (Corte Total)
|Acumulación severa de nieve y hielo sobre la calzada. Equipos viales operando en la traza.
|Ruta Provincial 13
|Litrán – Paso Icalma
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con extrema precaución
|Tramos con acumulación de nieve. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Provincial 23
|Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – Litrán
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con extrema precaución
|Ripio deteriorado por barro e hielo en la Cuesta de Rahue. Uso obligatorio de cadenas y restricción de tránsito nocturno.
|Ruta Provincial 63
|Confluencia (RN 237) – Paso Córdoba – San Martín
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Ripio poceado, abundante barro y heladas. Se recomienda transitar en vehículos 4×4. Portación obligatoria de cadenas.
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