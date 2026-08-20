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Rutas y pasos a Chile hoy: cómo están los caminos en Neuquén, Río Negro y qué pasa con el Cristo Redentor

Vialidad Nacional actualizó su reporte sobre el estado de las rutas y pasos fronterizos en Neuquén y Río Negro, una información clave para quienes planeen viajar a Chile o recorrer la cordillera este 20 de agosto.

Redacción

Por Redacción

Rutas y pasos a Chile hoy: cómo están los caminos en Neuquén, Río Negro y qué pasa con el Cristo Redentor

Rutas y pasos a Chile hoy: cómo están los caminos en Neuquén, Río Negro y qué pasa con el Cristo Redentor

Las rutas y pasos fronterizos -ubicados en Neuquén y Río Negro- iniciaron otra jornada con estado mayormente transitables. Si bien en algunas zonas altas se registraron nevadas, estas no causaron grandes inconvenientes y los caminos pudieron ser despejados a tiempo.

De igual manera, Vialidad Nacional solicitó extremar la precaución al circular por el sector cordillerano debido a la presencia de hielo o nieve en sectores de la calzada. También te sumamos cuál es la situación en el paso Cristo Redentor ubicado en Mendoza este 20 de agosto que tenía paso restringido para camiones.

Estado actualizado de los pasos a Chile

Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este jueves 20 de agosto de 2026:

Paso FronterizoProvincia / Ruta de AccesoEstado al 20/08/2026Horario de AtenciónCondiciones de Calzada y Recomendaciones
Pino HachadoNeuquén (RN 242)Habilitado con precaución09:00 a 18:00 hsSectores con acumulaciones de hielo/nieve. Equipos operando. Portación obligatoria de cadenas físicas.
Cardenal SamoréNeuquén / Río Negro (RN 231)Habilitado con precaución09:00 a 19:00 hsCalzada húmeda, posible formación de hielo y aguanieve en cotas altas. Portación obligatoria de cadenas físicas.
IcalmaNeuquén (RP 13)Habilitado con precauciónARG 09:00 a 18:00 hs
CHI 08:00 a 17:00 hs		Sectores con hielo en calzada. Portación obligatoria de cadenas.
Mamuil Malal (ex Tromen)Neuquén (RP 60)Habilitado con precaución08:00 a 18:00 hsTramo de ripio con sectores con hielo y barro. Equipos operando. Portación obligatoria de cadenas.
Hua HumNeuquén (RP 48 / San Martín de los Andes)Habilitado con precaución08:00 a 20:00 hsTramo mixto (terrestre/lacustre). Sectores con barro y escarcha. Cadenas obligatorias. Requiere reserva de barcaza.
Pérez RosalesRío Negro (Bariloche / Puerto Blest)Habilitado08:00 a 18:00 hsCruce Lacustre/Turístico operando en condiciones normales.
PichachénNeuquén (RP 6)Inhabilitado / CerradoCierre estacionalInhabilitado durante el período invernal.
Cristo RedentorMendoza (RN 7)Exclusivo cargas (Sentido Chile Arg)09:00 a 21:00 hs (Arg)Modificación de sentido (jueves 20): Se habilitó el tránsito exclusivo para transporte de carga en sentido Chile hacia Mendoza tras descongestionar casi 2.400 camiones hacia Chile. Restringido para turismo general.

El estado de rutas cordilleranas hoy, 20 de agosto

Según el último reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática. Por este motivo, Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad.

A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región:

RutaTramo / ZonaJurisdicciónEstado de TransitabilidadObservaciones y Exigencias
Ruta Nacional 40Siete Lagos (RN 231 – RP 63 / San Martín de los Andes)NacionalTransitable con extrema precauciónCalzada húmeda por aplicación de salmuera y sectores con hielo matinal. Uso obligatorio de cadenas. Restricción de tránsito nocturno.
Ruta Nacional 40Bariloche – Villa Mascardi – El BolsónNacionalTransitable con extrema precauciónFormación de hielo en zonas sombrías y heladas fuertes. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Nacional 40Rinconada – Zapala / Catan LilNacionalTransitable para livianos / Restricción a pesadosBarro, hielo y acopio de nieve en banquinas. Uso obligatorio de cadenas. Prohibido circular de noche.
Ruta Nacional 237Piedra del Águila – Confluencia – Empalme RN 40NacionalTransitable con precauciónSectores con hielo, calzada húmeda y visibilidad reducida por bancos de niebla en cotas altas. Cadenas obligatorias en Collón Curá y Confluencia.
Ruta Nacional 23Los Menucos – Jacobacci – Comallo – Pilcaniyeu – Emp. RN 40NacionalTransitable con restricciónHabilitado solo para vehículos livianos con cadenas. Intransitable para tránsito pesado y sin tránsito nocturno por barro e hielo en tramos de ripio.
Ruta Nacional 1S40Empalme RN 23 – Límite con Chubut / ÑorquincoNacionalTransitable con extrema precauciónTraza de ripio con acumulación de barro, serrucho y baja adherencia. Exclusivo para vehículos 4×4 o tracción simple con cadenas. Sin tránsito nocturno.
Ruta Nacional 231Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré / AduanaNacionalTransitable con precauciónCalzada despejada con acumulación de aguanieve/hielo en cotas altas. Portación y uso obligatorio de cadenas.
Ruta Nacional 242Las Lajas – Paso Pino HachadoNacionalHABILITADO con precaución (de 09:00 a 18:00 hs)Trabajos continuos de despeje vial. Viento fuerte, nieve acumulada en banquinas y sectores con congelamiento. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Provincial 5Añelo – Rincón de los SaucesProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónDeformaciones sobre calzada, baches profundos, barro e inestabilidad en banquinas. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 8Empalme RP 7 – Límite con Río NegroProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónTramo de ripio deteriorado por barro y congelamiento matinal. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 6El Cholar – Paso Pichachén / El Bolsón – ÑorquincoProv. (Nqn / RN)Precaución / Cierre a ChileCierre estacional en el paso internacional Pichachén. Tramos de ripio habilitados con barro y escarcha. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 7Neuquén – Añelo / San Patricio del ChañarProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónTránsito pesado intenso. Calzada mojada, baches y barro en banquinas. Evitar la circulación nocturna.
Ruta Provincial 13Primeros Pinos – LitránProvincial (Neuquén)INTRANSITABLE (Corte Total)Acumulación severa de nieve y hielo sobre la calzada. Equipos viales operando en la traza.
Ruta Provincial 13Litrán – Paso IcalmaProvincial (Neuquén)Transitable con extrema precauciónTramos con acumulación de nieve. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Provincial 23Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – LitránProvincial (Neuquén)Transitable con extrema precauciónRipio deteriorado por barro e hielo en la Cuesta de Rahue. Uso obligatorio de cadenas y restricción de tránsito nocturno.
Ruta Provincial 63Confluencia (RN 237) – Paso Córdoba – San MartínProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónRipio poceado, abundante barro y heladas. Se recomienda transitar en vehículos 4×4. Portación obligatoria de cadenas.


Temas

Chile

Neuquén

Paso Cristo Redentor

PASOS A CHILE

Pino Hachado

Río Negro

Las rutas y pasos fronterizos -ubicados en Neuquén y Río Negro- iniciaron otra jornada con estado mayormente transitables. Si bien en algunas zonas altas se registraron nevadas, estas no causaron grandes inconvenientes y los caminos pudieron ser despejados a tiempo.

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