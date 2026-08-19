Habilitadas con precaución: así están las rutas cordilleranas en Neuquén, Río Negro y los pasos a Chile hoy, 19 de agosto
Vialidad Nacional actualizó su reporte sobre el estado de las rutas y pasos fronterizos en Neuquén y Río Negro, una información clave para quienes planeen viajar a Chile o recorrer la cordillera este miércoles 19 de agosto.
Las rutas y pasos fronterizos -ubicados en Neuquén y Río Negro– se encuentran mayormente transitables este 19 de agosto. Las nevadas registradas en la madrugada no causaron grandes inconvenientes y los caminos fueron despejados a tiempo para el inicio de la jornada.
De todas formas, Vialidad Nacional solicitó extremar la precaución al circular por el sector cordillerano debido a la presencia de hielo o nieve en sectores de la calzada. También te sumamos cuál es la situación en el paso Cristo Redentor ubicado en Mendoza.
El estado de rutas cordilleranas hoy, 19 de agosto
Según el último reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática. Por este motivo, Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad.
A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región:
|Ruta
|Tramo / Zona
|Jurisdicción
|Estado de Transitabilidad
|Observaciones y Exigencias
|Ruta Nacional 40
|Siete Lagos (RN 231 – RP 63 / San Martín de los Andes)
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Calzada húmeda con bancos de niebla espesa e insumos salinos aplicados. Uso obligatorio de cadenas. Restricción de tránsito nocturno.
|Ruta Nacional 40
|Bariloche – Villa Mascardi – El Bolsón
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Calzada húmeda por riego de salmuera y bancos de niebla matinales. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Nacional 40
|Rinconada – Zapala / Catan Lil
|Nacional
|Transitable para livianos / Restricción a pesados
|Barro, hielo y nieve en sectores. Uso obligatorio de cadenas. Prohibido circular de noche.
|Ruta Nacional 237
|Piedra del Águila – Confluencia – Empalme RN 40
|Nacional
|Transitable con precaución
|Hielo en sectores, calzada húmeda y baja visibilidad por niebla. Cadenas obligatorias en Collón Curá y Confluencia.
|Ruta Nacional 23
|Los Menucos – Jacobacci – Comallo – Pilcaniyeu – Emp. RN 40
|Nacional
|Transitable con restricción
|Habilitado solo para vehículos livianos con cadenas. Intransitable para tránsito pesado y sin tránsito nocturno por barro e hielo en ripio.
|Ruta Nacional 1S40
|Empalme RN 23 – Límite con Chubut / Ñorquinco
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Traza de ripio con acumulación de barro, serrucho y baja adherencia. Exclusivo para 4×4 o tracción simple con cadenas. Sin tránsito nocturno.
|Ruta Nacional 231
|Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré / Aduana
|Nacional
|Transitable con precaución
|Calzada mojada por lluvia, con aguanieve/nieve en cotas altas a partir de la tarde. Portación y uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Nacional 242
|Las Lajas – Paso Pino Hachado
|Nacional
|HABILITADO con precaución (de 09:00 a 18:00 hs)
|Trabajos continuos de despeje vial. Viento fuerte, nieve en banquinas y congelamiento en sectores. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Provincial 5
|Añelo – Rincón de los Sauces
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Deformaciones sobre la calzada, baches profundos y barro en banquinas. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 8
|Empalme RP 7 – Límite con Río Negro
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Ripio deteriorado por barro y congelamiento matinal. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 6
|El Cholar – Paso Pichachén / El Bolsón – Ñorquinco
|Prov. (Nqn / RN)
|Precaución / Cierre a Chile
|Cierre estacional en el Paso Pichachén. Tramos de ripio con barro, pozos y escarcha matinal. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 7
|Neuquén – Añelo / San Patricio del Chañar
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Tránsito pesado muy intenso. Calzada mojada y barro en banquinas. Evitar la circulación nocturna.
|Ruta Provincial 13
|Primeros Pinos – Litrán
|Provincial (Neuquén)
|INTRANSITABLE (Corte Total)
|Acumulación severa de nieve y hielo sobre la calzada. Equipos viales operando en la traza.
|Ruta Provincial 13
|Litrán – Paso Icalma
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con extrema precaución
|Calzada con acumulación de nieve e hielo. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Provincial 23
|Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – Litrán
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con extrema precaución
|Ripio deteriorado por barro e hielo en la Cuesta de Rahue. Uso obligatorio de cadenas y restricción nocturna.
|Ruta Provincial 63
|Confluencia (RN 237) – Paso Córdoba – San Martín
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Ripio poceado, abundante barro y heladas. Se recomienda circular en vehículos 4×4. Portación obligatoria de cadenas.
Estado actualizado de los pasos a Chile
Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este miércoles 19 de agosto de 2026:
|Paso Fronterizo
|Provincia / Ubicación
|Estado al 19/08/2026
|Horario de Atención
|Observaciones y Recomendaciones de Vialidad
|Pino Hachado
|Neuquén (RN 242)
|Habilitado con extrema precaución
|09:00 a 18:00 hs
|Habilitado. Presencia de hielo por sectores y fuertes vientos. Equipos viales operando en la traza. Portación obligatoria de cadenas físicas.
|Cardenal Samoré
|Neuquén / Río Negro (RN 231)
|Habilitado con precaución
|09:00 a 19:00 hs
|Calzada con acumulación de aguanieve/hielo en cotas altas y sectores húmedos. Portación obligatoria de cadenas físicas.
|Mamuil Malal
|Neuquén (Junín de los Andes)
|Habilitado con precaución
|08:00 a 18:00 hs
|Calzada con baja adherencia y barro/hielo en tramos de ripio. Uso obligatorio de cadenas.
|Hua Hum
|Neuquén (San Martín de los Andes)
|Habilitado con precaución
|08:00 a 20:00 hs
|Tramo mixto (lacustre/terrestre). Se requiere reserva previa de barcaza en el lado chileno.
|Pérez Rosales
|Río Negro (Bariloche / Puerto Blest)
|Habilitado
|08:00 a 18:00 hs
|Paso de carácter turístico/lacustre con operatividad normal.
|Pichachén
|Neuquén (El Cholar)
|Inhabilitado / Cerrado
|Temporada invernal
|Cerrado por el período invernal. Cierre por erosión/deformación de calzada en lado chileno.
|Cristo Redentor
|Mendoza (RN 7)
|Habilitado con esquema especial
|09:00 a 21:00 hs
|Habilitado únicamente para Transporte Internacional de Cargas (sentido Argentina a Chile). Turismo suspendido temporalmente hacia la alta montaña.
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