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Habilitadas con precaución: así están las rutas cordilleranas en Neuquén, Río Negro y los pasos a Chile hoy, 19 de agosto

Vialidad Nacional actualizó su reporte sobre el estado de las rutas y pasos fronterizos en Neuquén y Río Negro, una información clave para quienes planeen viajar a Chile o recorrer la cordillera este miércoles 19 de agosto.

Redacción

Por Redacción

Se recomienda consultar el estado de las rutas antesde viajar. Foto: Gentileza

Se recomienda consultar el estado de las rutas antesde viajar. Foto: Gentileza

Las rutas y pasos fronterizos -ubicados en Neuquén y Río Negro– se encuentran mayormente transitables este 19 de agosto. Las nevadas registradas en la madrugada no causaron grandes inconvenientes y los caminos fueron despejados a tiempo para el inicio de la jornada.

De todas formas, Vialidad Nacional solicitó extremar la precaución al circular por el sector cordillerano debido a la presencia de hielo o nieve en sectores de la calzada. También te sumamos cuál es la situación en el paso Cristo Redentor ubicado en Mendoza.

El estado de rutas cordilleranas hoy, 19 de agosto

Según el último reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática. Por este motivo, Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad.

A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región:

RutaTramo / ZonaJurisdicciónEstado de TransitabilidadObservaciones y Exigencias
Ruta Nacional 40Siete Lagos (RN 231 – RP 63 / San Martín de los Andes)NacionalTransitable con extrema precauciónCalzada húmeda con bancos de niebla espesa e insumos salinos aplicados. Uso obligatorio de cadenas. Restricción de tránsito nocturno.
Ruta Nacional 40Bariloche – Villa Mascardi – El BolsónNacionalTransitable con extrema precauciónCalzada húmeda por riego de salmuera y bancos de niebla matinales. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Nacional 40Rinconada – Zapala / Catan LilNacionalTransitable para livianos / Restricción a pesadosBarro, hielo y nieve en sectores. Uso obligatorio de cadenas. Prohibido circular de noche.
Ruta Nacional 237Piedra del Águila – Confluencia – Empalme RN 40NacionalTransitable con precauciónHielo en sectores, calzada húmeda y baja visibilidad por niebla. Cadenas obligatorias en Collón Curá y Confluencia.
Ruta Nacional 23Los Menucos – Jacobacci – Comallo – Pilcaniyeu – Emp. RN 40NacionalTransitable con restricciónHabilitado solo para vehículos livianos con cadenas. Intransitable para tránsito pesado y sin tránsito nocturno por barro e hielo en ripio.
Ruta Nacional 1S40Empalme RN 23 – Límite con Chubut / ÑorquincoNacionalTransitable con extrema precauciónTraza de ripio con acumulación de barro, serrucho y baja adherencia. Exclusivo para 4×4 o tracción simple con cadenas. Sin tránsito nocturno.
Ruta Nacional 231Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré / AduanaNacionalTransitable con precauciónCalzada mojada por lluvia, con aguanieve/nieve en cotas altas a partir de la tarde. Portación y uso obligatorio de cadenas.
Ruta Nacional 242Las Lajas – Paso Pino HachadoNacionalHABILITADO con precaución (de 09:00 a 18:00 hs)Trabajos continuos de despeje vial. Viento fuerte, nieve en banquinas y congelamiento en sectores. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Provincial 5Añelo – Rincón de los SaucesProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónDeformaciones sobre la calzada, baches profundos y barro en banquinas. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 8Empalme RP 7 – Límite con Río NegroProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónRipio deteriorado por barro y congelamiento matinal. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 6El Cholar – Paso Pichachén / El Bolsón – ÑorquincoProv. (Nqn / RN)Precaución / Cierre a ChileCierre estacional en el Paso Pichachén. Tramos de ripio con barro, pozos y escarcha matinal. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 7Neuquén – Añelo / San Patricio del ChañarProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónTránsito pesado muy intenso. Calzada mojada y barro en banquinas. Evitar la circulación nocturna.
Ruta Provincial 13Primeros Pinos – LitránProvincial (Neuquén)INTRANSITABLE (Corte Total)Acumulación severa de nieve y hielo sobre la calzada. Equipos viales operando en la traza.
Ruta Provincial 13Litrán – Paso IcalmaProvincial (Neuquén)Transitable con extrema precauciónCalzada con acumulación de nieve e hielo. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Provincial 23Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – LitránProvincial (Neuquén)Transitable con extrema precauciónRipio deteriorado por barro e hielo en la Cuesta de Rahue. Uso obligatorio de cadenas y restricción nocturna.
Ruta Provincial 63Confluencia (RN 237) – Paso Córdoba – San MartínProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónRipio poceado, abundante barro y heladas. Se recomienda circular en vehículos 4×4. Portación obligatoria de cadenas.

Estado actualizado de los pasos a Chile

Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este miércoles 19 de agosto de 2026:

Paso FronterizoProvincia / UbicaciónEstado al 19/08/2026Horario de AtenciónObservaciones y Recomendaciones de Vialidad
Pino HachadoNeuquén (RN 242)Habilitado con extrema precaución09:00 a 18:00 hsHabilitado. Presencia de hielo por sectores y fuertes vientos. Equipos viales operando en la traza. Portación obligatoria de cadenas físicas.
Cardenal SamoréNeuquén / Río Negro (RN 231)Habilitado con precaución09:00 a 19:00 hsCalzada con acumulación de aguanieve/hielo en cotas altas y sectores húmedos. Portación obligatoria de cadenas físicas.
Mamuil MalalNeuquén (Junín de los Andes)Habilitado con precaución08:00 a 18:00 hsCalzada con baja adherencia y barro/hielo en tramos de ripio. Uso obligatorio de cadenas.
Hua HumNeuquén (San Martín de los Andes)Habilitado con precaución08:00 a 20:00 hsTramo mixto (lacustre/terrestre). Se requiere reserva previa de barcaza en el lado chileno.
Pérez RosalesRío Negro (Bariloche / Puerto Blest)Habilitado08:00 a 18:00 hsPaso de carácter turístico/lacustre con operatividad normal.
PichachénNeuquén (El Cholar)Inhabilitado / CerradoTemporada invernalCerrado por el período invernal. Cierre por erosión/deformación de calzada en lado chileno.
Cristo RedentorMendoza (RN 7)Habilitado con esquema especial09:00 a 21:00 hsHabilitado únicamente para Transporte Internacional de Cargas (sentido Argentina a Chile). Turismo suspendido temporalmente hacia la alta montaña.


Temas

Chile

Estado de rutas

Neuquén

Paso Cardenal Samoré

PASOS A CHILE

Pino Hachado

Río Negro

Las rutas y pasos fronterizos -ubicados en Neuquén y Río Negro- se encuentran mayormente transitables este 19 de agosto. Las nevadas registradas en la madrugada no causaron grandes inconvenientes y los caminos fueron despejados a tiempo para el inicio de la jornada.

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